கிரிக்கெட்

’மகளிர் பிரீமியர் லீக்’ - இறுதிப்போட்டிக்கு செல்லப்போவது யார்?...டெல்லி - குஜராத் இன்று மோதல்

லீக் போட்டிகளில் டெல்லியை குஜராத் இருமுறை வென்றுள்ளது.
’மகளிர் பிரீமியர் லீக்’ - இறுதிப்போட்டிக்கு செல்லப்போவது யார்?...டெல்லி - குஜராத் இன்று மோதல்
Published on

சென்னை,

மகளிர் பிரீமியர் லீக் 2026’ தொடரின் எலிமினேட்டரில் டெல்லி கேபிடல்ஸ் மற்றும் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் இன்று மோதுகின்றன. இதில் வெற்றி பெறும் அணி வருகிற 5-ம் தேதி நடைபெறும் இறுதிப்போட்டியில் பெங்களூரு அணியை எதிர்கொள்ளும்.

தொடர்ச்சியான வெற்றிகளுடன் குஜராத் வலுவாக இருந்தாலும், டெல்லி தொடர்ந்து 4-வது முறையாக இறுதிப்போட்டிக்கு செல்ல கடுமையாக போராடும். இப்போட்டி இந்திய நேரப்படி இரவு 7:30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.

’மகளிர் பிரீமியர் லீக்’ - இறுதிப்போட்டிக்கு செல்லப்போவது யார்?...டெல்லி - குஜராத் இன்று மோதல்
மகளிர் பிரீமியர் லீக் - முதல் அணியாக இறுதிப் போட்டிக்கு சென்ற பெங்களூரு

இரண்டு அணிகளும் சம பலத்துடன் இருப்பதால், கடும் போட்டி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. லீக் போட்டிகளில் டெல்லியை குஜராத் இருமுறை வென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Delhi
Gujarat
இறுதிப்போட்டி
மகளிர் பிரீமியர் லீக்
டெல்லி அணி
குஜராத் அணி
Women’s Premier League

Related Stories

No stories found.
X

Dailythanthi
www.dailythanthi.com