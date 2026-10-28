பெண்கள் பிரிமீயர் லீக்: இன்று மினி ஏலம்

பெண்கள் பிரிமீயர் லீக் (டபிள்யூ.பி.எல்.) கிரிக்கெட் தொடருக்கான வீராங்கனைகள் மினி ஏலம் கொச்சியில் இன்று நடைபெறுகிறது.
இந்த ஏலத்தில் மொத்தம் 146 வீராங்கனைகள் இடம்பெற்றுள்ளனர். இந்தியாவின் கமலினி, சினே ராணா மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவின் சோபி மோலினெக்ஸ் உள்ளிட்ட முன்னணி வீராங்கனைகள் அதிக விலைக்கு ஏலம் போவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அணிகள் தங்களுக்குத் தேவையான வீராங்கனைகளைத் தேர்வு செய்து அணியை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் ஏலத்தில் பங்கேற்கின்றன. பேட்டிங், பந்துவீச்சு மற்றும் ஆல்-ரவுண்டர் பிரிவுகளில் திறமையான வீராங்கனைகளைத் தேர்வு செய்வதில் அணிகள் கவனம் செலுத்தும். குறிப்பாக, இந்திய வீராங்கனைகளுடன் வெளிநாட்டு நட்சத்திர வீராங்கனைகளுக்கும் கடும் போட்டி நிலவக்கூடும்.
ஏலத்தில் வீராங்கனைகள் எவ்வளவு தொகைக்கு வாங்கப்படுகிறார்கள் என்பது கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.