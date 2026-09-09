மகளிர் டி20 தரவரிசை: நம்பர் 1 இடத்தை தக்கவைத்த ஸ்ரீ சரணி... முன்னேறிய தீப்தி சர்மா!

துபாய்,
இந்திய அணியின் ஆல்-ரவுண்டர் தீப்தி சர்மா, சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் (ஐ.சி.சி.) சமீபத்திய மகளிர் டி20 பந்துவீச்சாளர்களுக்கான தரவரிசையில் 2 இடங்கள் முன்னேறி 6-வது இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். அதேவேளையில், இந்திய அணியின் ஸ்ரீ சரணி முதலிடத்தை தக்கவைத்து கொண்டுள்ளார்.
தற்போது நடைபெற்று வரும் ஆசியக் கோப்பைத் தொடரில் இந்திய பந்துவீச்சாளர்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக, தீப்தி சர்மா மற்றும் ஸ்ரீ சரணி ஆகியோர் சிறப்பாக பந்துவீசி விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி வருகின்றனர். இதில் 3 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள தீப்தி சர்மா 8 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியுள்ளார்.
ஆசியக் கோப்பையில் வெளிப்படுத்தி வரும் சிறப்பான செயல்பாட்டின் மூலம் தீப்தி சர்மா மகளிர் டி20 பந்துவீச்சாளர்களுக்கான தரவரிசையில் 6-வது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார். முதலிடத்தில் ஸ்ரீ சரணிஉள்ளார்.
தீப்தி சர்மா கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் முதன்முறையாக மகளிர் டி20 பந்துவீச்சாளர்களுக்கான தரவரிசையில் முதலிடத்தைப் பிடித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.