பெண்கள் டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி; 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலியா வெற்றி

லண்டன்
பெண்கள் 20 ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட்டில் இன்று நடைபெற்ற இறுதிப்போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா- இங்கிலாந்து அணிகள் விளையாடின.
10-வது பெண்கள் 20 ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டித்தொடர் இங்கிலாந்தில் நடந்தது. 12 அணிகள் பங்கேற்ற இந்த போட்டி தொடரில் லீக் சுற்று முடிவில் ஆஸ்திரேலியா, தென்ஆப்பிரிக்கா. இங்கிலாந்து, வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஆகிய அணிகள் அரைஇறுதிக்கு தகுதி பெற்றன.
இந்திய அணி லீக் சுற்றிலேயே வெளியேறியது. அரைஇறுதி ஆட்டங்களில் ஆஸ்திரேலிய அணி 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெஸ்ட்இண்டீசை தோற்கடித்து 8-வது முறையாகவும், இங்கிலாந்து அணி 40 ரன் வித்தியாசத்தில் தென் ஆப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி 5-வது தடவையாகவும் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறின.
இந்த நிலையில் லண்டன் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் இறுதிப்போட்டி இன்று நடந்தது. இதில் 6 முறை சாம்பியனான ஆஸ்திரேலிய அணி, முன்னாள் சாம்பியனான இங்கிலாந்து அணியை எதிர்கொண்டது.
7-வது முறையாக கோப்பையை வெல்லும் ஆர்வத்தில் ஆஸ்திரேலிய அணியும், அறிமுக போட்டியில் (2009-ம் ஆண்டு) சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இங்கிலாந்து அணி சொந்த மண்ணில் 2-வது முறையாக கோப்பையை வெல்லும் ஆர்வத்துடனும் விளையாடின.
இரவு 8 மணிக்கு தொடங்கிய இந்த போட்டியில், டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. அதன்படி இங்கிலாந்து அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது.
இங்கிலாந்து அணியின் தொடக்க வீராங்கனை ஆமி ஜோன்ஸ் (6), டேனி வியாட் (8) சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர். நாட் சிவர் அரைசதம் (58) விளாசினார். பிரேயா கெம்ப் (44) ரன்கள் எடுத்து இருவரும் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனர். அலைஸ் கேப்சி (23), ஹீதர் நைட் (2) ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர்.
20 ஓவர்கள் முடிவில் 4 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு இங்கிலாந்து அணி 150 ரன்கள் எடுத்தது. இதனால், ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு 151 ரன்கள் என்ற வெற்றி இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து, ஆடிய ஆஸ்திரேலிய அணியின் தொடக்க வீராங்கனை ஜார்ஜியா வோல் 9 ரன்களில் போல்டாகி வெளியேறினார். ஆனால், மற்றொரு தொடக்க வீராங்கனை பெத் மூனி (64) அரைசதம் பூர்த்தி செய்துள்ளார். லிட்ச்பீல்டு அரைசதம் (48 ரன்கள்) எடுக்க முடியாமல் போனது.
எலைஸ் பெர்ரி (13), கார்ட்னர் (3) ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் உள்ளனர். முடிவில், போட்டியின் 17.1 ஓவர்களில் 3 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 153 ரன்களை ஆஸ்திரேலிய அணி எடுத்தது. இதனால், 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்து அணியை வீழ்த்தி ஆஸ்திரேலிய அணி வெற்றி பெற்றது. 7-வது முறையாக ஆஸ்திரேலியா கோப்பையை வென்றுள்ளது.