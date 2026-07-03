மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை - தென் ஆப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறிய இங்கிலாந்து

ஓவல்,
மகளிர் டி20 உலக கோப்பை தொடரில் நேற்று நடந்த அரையிறுதி ஆட்டத்தில் தென் ஆப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது இங்கிலாந்து அணி.
10-வது மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் இங்கிலாந்தில் நடந்து வருகிறது. இதில் லண்டன் ஓவல் மைதானத்தில் நேற்று நடந்த 2-வது அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து அணி, தென் ஆப்பிரிக்காவை எதிர்கொண்டது.
இப்போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 169 ரன்கள் எடுத்தது. இதையடுத்து ஆடிய தென் ஆப்பிரிக்க அணி 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 129 ரன்கள் மட்டுமே சேர்த்தது. இதன் மூலம் இங்கிலாந்து 40 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்று இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது.
வரும் 5ம் தேதி நடைபெறும் இறுதிப்போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணியை இங்கிலாந்து அணி எதிர்கொள்ள உள்ளது .