மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை: இன்று நெதர்லாந்தை எதிர்கொள்கிறது இந்தியா

லண்டன்,
மகளிருக்கான 10-வது டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இங்கிலாந்தின் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் பங்கேற்றுள்ள 12 அணிகள் இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு அணியும் மற்ற அணிகளுடன் தலா ஒரு முறை மோதும். லீக் சுற்று முடிவில் இரு பிரிவுகளிலும் முதல் இரண்டு இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறும்.
இந்த நிலையில், லண்டனில் உள்ள ஓவல் மைதானத்தில் இன்று (புதன்கிழமை) இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும் 10-வது லீக் ஆட்டத்தில் குரூப்-1 பிரிவை சேர்ந்த இந்தியா மற்றும் நெதர்லாந்து அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன.
ஹர்மன்பிரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய அணி, தனது தொடக்க ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தானை 64 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றிகரமாக கணக்கை தொடங்கியது. பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சில் சிறப்பாக செயல்பட்ட இந்திய அணி, அதே உத்வேகத்துடன் இன்றைய போட்டியிலும் களம் காண உள்ளது.
20 ஓவர் உலகக் கோப்பையில் முதல் முறையாக பங்கேற்கும் பபிட்டி டி லீட் தலைமையிலான நெதர்லாந்து அணி, தனது முதல் ஆட்டத்தில் வங்காளதேசத்திடம் 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது. எனினும், முதல் வெற்றியை பதிவு செய்யும் நோக்கில் அந்த அணி இந்தியாவுக்கு எதிராக போராடும்.
இதற்கிடையே, லீட்ஸில் இன்று மாலை 3 மணிக்கு நடைபெறும் மற்றொரு ஆட்டத்தில் ஆறு முறை சாம்பியனான ஆஸ்திரேலியா அணி, வங்காளதேசத்தை எதிர்கொள்கிறது. மேலும், பர்மிங்காமில் இந்திய நேரப்படி இரவு 11 மணிக்கு நடைபெறும் மற்றொரு ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தான் மற்றும் தென் ஆப்பிரிக்கா அணிகள் மோதுகின்றன.
தொடக்க ஆட்டத்தில் அபார வெற்றி பெற்றுள்ள இந்திய அணி, நெதர்லாந்தை வீழ்த்தி தொடர்ந்து இரண்டாவது வெற்றியை பெறும் முனைப்புடன் களமிறங்குகிறது. மறுபுறம், முதல் வெற்றிக்காக நெதர்லாந்து அணி போராட இருப்பதால் இந்த ஆட்டம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.