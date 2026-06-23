கிரிக்கெட்

மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை: அயர்லாந்துக்கு எதிராக டாஸ் வென்ற இலங்கை பந்துவீச்சு தேர்வு

இன்று 3 லீக் ஆட்டங்கள் நடைபெறுகின்றன.
மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை: அயர்லாந்துக்கு எதிராக டாஸ் வென்ற இலங்கை பந்துவீச்சு தேர்வு
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லண்டன்,

மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பையில் இன்றைய 20-வது லீக் ஆட்டத்தில் அயர்லாந்துக்கு எதிராக டாஸ் வென்ற இலங்கை பந்துவீச்சை தேர்வு செய்துள்ளது.

டி20 உலகக் கோப்பை

12 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள 10-வது மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இங்கிலாந்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) 3 லீக் ஆட்டங்கள் நடைபெறுகின்றன. முதல் ஆட்டத்தில் நியூசிலாந்து அணி வெற்றிபெற்றநிலையில், இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு தொடங்கும் லீக் ஆட்டத்தில் அயர்லாந்து மற்றும் இலங்கை அணிகள் மோதுகின்றன.

டாஸ்

இந்நிலையில், இந்த போட்டிக்கான டாஸ் போடப்பட்டது. இதில், டாஸ் வென்ற இலங்கை அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. இதையடுத்து, அயர்லாந்து அணி முதலில் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்குகிறது.

இலங்கை
அயர்லாந்து
டாஸ்
மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை
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Daily Thanthi
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