வெலிங்டன்,
இந்தியா – நியூசிலாந்து அணிகள் இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி டிராவில் முடிந்ததால், உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் (WTC) இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறுவதற்கான இந்திய அணியின் வாய்ப்பு பின்னடைவைச் சந்தித்துள்ளது.
வெலிங்டனில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றிக்காக கடைசி நாளில் தீவிரமாகப் போராடியது. ஆனால் நியூசிலாந்து பேட்ஸ்மேன்கள் சிறப்பாக விளையாடி இந்திய பந்துவீச்சாளர்களின் முயற்சியை முறியடித்தனர். இதனால் போட்டி டிராவில் முடிவடைந்தது. இரு அணிகளுக்கும் தலா 4 புள்ளிகள் வழங்கப்பட்டன.
இந்தப் போட்டிக்கு முன்பு 51.52 சதவீத புள்ளிகளுடன் இருந்த இந்திய அணியின் புள்ளிகள் சதவீதம் தற்போது 50 ஆகக் குறைந்துள்ளது. இதனால் புள்ளிப்பட்டியலில் 4-வது இடத்திலேயே இந்தியா நீடிக்கிறது. மறுபுறம், நியூசிலாந்து அணி 2-வது இடத்தில் இருந்து 3-வது இடத்துக்கு சரிந்துள்ளது. ஆஸ்திரேலிய அணி 2-வது இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளது.
இந்திய அணிக்கு நடப்பு உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் சுழற்சியில் இன்னும் 6 டெஸ்ட் போட்டிகள் மட்டுமே எஞ்சியுள்ளன. இதில் நியூசிலாந்துக்கு எதிராக ஒரு போட்டியும், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக சொந்த மண்ணில் 5 போட்டிகளும் அடங்கும்.
இந்திய அணி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேற எஞ்சிய போட்டிகளில் அதிக வெற்றிகளைப் பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது.
தென்ஆப்பிரிக்கா 75 சதவீத புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது. ஆஸ்திரேலியா 69.23 சதவீதத்துடன் 2-வது இடத்திலும், நியூசிலாந்து 66.67 சதவீதத்துடன் 3-வது இடத்திலும் உள்ளன.
இதற்கிடையே வெஸ்ட் இண்டீஸ், இலங்கை, பாகிஸ்தான் ஆகிய அணிகள் இறுதிப்போட்டிக்கான முதல் இரண்டு இடங்களைப் பிடிக்கும் வாய்ப்பை இழந்துள்ளன.
இந்தியா – நியூசிலாந்து அணிகள் மோதும் 2-வது டெஸ்ட் போட்டி நவம்பர் 27-ந்தேதி கிறைஸ்ட்சர்ச்சில் தொடங்குகிறது. இந்தப் போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றால் புள்ளிகள் சதவீதத்தை ஓரளவு உயர்த்த முடியும். தோல்வியடைந்தாலோ அல்லது மீண்டும் டிரா செய்தாலோ இறுதிப்போட்டிக்கான வாய்ப்பு மேலும் சிக்கலாகும்.
எனவே, உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டியில் தொடர்ந்து 3-வது முறையாக இடம்பிடிக்கும் இந்தியாவின் கனவை நனவாக்க, எஞ்சிய போட்டிகளில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான அணி உள்ளது.