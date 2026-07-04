5 ஆண்டுகளுக்கு பின்பு மோசமான சாதனை... தொடர்ந்து 3 டி20 போட்டிகளில் இந்தியா தோல்வி

மான்செஸ்டர்
இந்திய கிரிக்கெட் அணி, 3 டி20 போட்டிகளில் தொடர்ந்து தோல்வி அடைந்து மோசமான சாதனையை படைத்துள்ளது.
இந்திய கிரிக்கெட் அணி சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த அயர்லாந்துக்கு எதிரான டி20 போட்டி தொடரை அடுத்து, இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இந்த நிலையில், 5 ஆண்டுகளுக்கு பின்பு, தொடர்ந்து 3 டி20 போட்டிகளில் தோல்வி அடைந்து இந்தியா மோசமான சாதனையை படைத்துள்ளது.
2021-ம் ஆண்டில் இருந்து இதுவரை ஆடிய போட்டிகளில் முதன்முறையாக, சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த 3 டி20 போட்டிகளில் இந்தியா தொடர் தோல்வியை சந்தித்துள்ளது.
அவற்றில் அயர்லாந்துக்கு எதிரான இரு டி20 போட்டிகளில் இந்தியா தோல்வி அடைந்தது. அதன்பின்னர் இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணத்தின் முதல் போட்டி மழையால் பாதிக்கப்பட்டு, முடிவு தெரியாமல் போனது. பின்னர் போட்டி ரத்து செய்யப்பட்டது. 2-வது டி20 போட்டியில் 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்து வெற்றி பெற்றுள்ளது.
இதனால், 2021-ம் ஆண்டில் இருந்து இதுவரை நடந்த டி20 போட்டிகளில் முதன்முறையாக, மூன்று டி20 போட்டிகளில் அடுத்தடுத்து, இந்தியா தோல்வியை சந்தித்துள்ளது.