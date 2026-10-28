மகளிர் பிரீமியர் லீக் 2027 ஏலத்தில் மிரட்டல்: ரூ. 1.10 கோடிக்கு ஏலம் போன சோபி மோலினியூ

மகளிர் பிரீமியர் லீக் (WPL) 2027 தொடருக்கான வீராங்கனைகள் ஏலம் கொச்சியில் நடைபெற்று வருகிறது. ஐந்து அணிகளிலும் காலியாக உள்ள 27 இடங்களை நிரப்புவதற்காக 150 வீராங்கனைகள் ஏலப் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
ஏலத்தில் முதலில் தேர்வு செய்யப்பட்ட வீராங்கனையாக இந்திய வீராங்கனை கிரண் நவ்கிரே உள்ளார். ரூ.40 லட்சம் அடிப்படை விலையை கொண்ட அவரை, டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி ரூ.75 லட்சத்துக்கு வாங்கியுள்ளது.
ஜி. கமலினியை குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி அவரது அடிப்படை விலையான ரூ.40 லட்சத்துக்கு ஏலத்தில் எடுத்துள்ளது. அயர்லாந்து ஆல்ரவுண்டர் ஓர்லா பிரெண்டர்காஸ்ட்டையும் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி ரூ.30 லட்சத்துக்கு வாங்கியுள்ளது.
ஆஸ்திரேலிய வீராங்கனை சோபி மோலினியூவை வாங்குவதற்கு உத்தரப் பிரதேச வாரியர்ஸ் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகளுக்கு இடையே கடும் போட்டி நிலவியது.
ரூ.50 லட்சம் அடிப்படை விலையுடன் ஏலம் தொடங்கிய நிலையில், முதலில் உத்தரப் பிரதேச வாரியர்ஸ் அணி ஏலம் கேட்டது. பின்னர் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியும் போட்டியில் இணைந்தது. இரு அணிகளும் தொடர்ந்து ஏலம் கேட்ட நிலையில், இறுதியில் ரூ.1.10 கோடிக்கு சோபி மோலினியூவை உத்தரப் பிரதேச வாரியர்ஸ் அணி வாங்கியது.
இந்திய ஆல்ரவுண்டர் ஸ்னே ராணாவை உத்தரப் பிரதேச வாரியர்ஸ் அணி ரூ.30 லட்சத்துக்கு வாங்கியுள்ளது. ஆஸ்திரேலிய ஆல்ரவுண்டர் கிரேஸ் ஹாரிஸையும் அதே அணி ரூ.30 லட்சத்துக்கு ஏலத்தில் எடுத்துள்ளது.
விக்கெட் கீப்பர் சுஷ்மா வர்மாவை உத்தரப் பிரதேச வாரியர்ஸ் அணி அவரின் அடிப்படை விலையான ரூ.30 லட்சத்துக்கு வாங்கியது.
இந்திய பேட்டர் திஷா கசாத்தை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி அவரது அடிப்படை விலையான ரூ.10 லட்சத்துக்கு வாங்கியுள்ளது.
இந்திய விக்கெட் கீப்பர்களான தனியா பாட்டியா, நுஷாத் பர்வீன் ஆகியோரை ஏலத்தில் வாங்க எந்த அணியும் முன்வரவில்லை. இதனால், இந்த சுற்றில் அவர்கள் விற்பனையாகாத வீராங்கனைகளாக உள்ளனர்.
தற்போது தொடர்ந்து ஏலம் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது. ஏலத்தின் முடிவில், அணிகள் தேர்வு செய்த வீராங்கனைகள் மற்றும் விற்பனையாகாத வீராங்கனைகளின் இறுதிப் பட்டியல் வெளியாகும்.