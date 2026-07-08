இந்திய டி20 வரலாற்றில் மிக இளம் வயதில் அறிமுகமான 5 வீரர்கள்... முதலிடத்தில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி

மும்பை,
இந்திய கிரிக்கெட் அணிக்காக மிக இளம் வயதில் டி20 சர்வதேச போட்டியில் அறிமுகமான வீரர்கள் பட்டியலில் புதிய வரலாறு படைத்துள்ளார் வைபவ் சூர்யவன்ஷி. வெறும் 15 ஆண்டுகள் 99 நாட்களில் இந்திய அணிக்காக களமிறங்கிய அவர், இதுவரை இருந்த சாதனையை முறியடித்து முதலிடத்தை பிடித்துள்ளார்.
அந்த பட்டியலில் இடம்பிடித்துள்ள முதல் 5 வீரர்களைப் பார்க்கலாம்.
1. வைபவ் சூர்யவன்ஷி - 15 ஆண்டுகள், 99 நாட்கள்
இங்கிலாந்துக்கு எதிராக 2026 ஜூலை 4-ஆம் தேதி டி20 சர்வதேச போட்டியில் அறிமுகமான வைபவ் சூர்யவன்ஷி, இந்திய டி20 வரலாற்றில் மிக இளம் வயதில் அறிமுகமான வீரர் என்ற சாதனையை படைத்தார். இதன் மூலம் வாஷிங்டன் சுந்தரின் நீண்டநாள் சாதனையை அவர் முறியடித்தார்.
2. வாஷிங்டன் சுந்தர் - 18 ஆண்டுகள், 80 நாட்கள்
2017 டிசம்பர் 24-ஆம் தேதி இலங்கைக்கு எதிராக இந்திய அணிக்காக டி20 அறிமுகமான வாஷிங்டன் சுந்தர், பல ஆண்டுகளாக இந்த சாதனையை தனது வசம் வைத்திருந்தார். ஐபிஎல் தொடரில் ரைசிங் புனே சூப்பர்ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்காக சிறப்பாக விளையாடியதன் மூலம் இந்திய அணியில் இடம்பிடித்த அவர், தற்போது இந்த பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளார்.
3. ரிஷப் பந்த் - 19 ஆண்டுகள், 120 நாட்கள்
இந்தியாவின் நட்சத்திர விக்கெட் கீப்பர்-பேட்ஸ்மேனான ரிஷப் பந்த், 2017 பிப்ரவரி 1-ஆம் தேதி டி20 சர்வதேச போட்டியில் அறிமுகமானார்.
4. இஷாந்த் சர்மா - 19 ஆண்டுகள், 152 நாட்கள்
டெல்லியை சேர்ந்த உயரமான வேகப்பந்து வீச்சாளரான இஷாந்த் சர்மா, 2008 பிப்ரவரி 1-ஆம் தேதி ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக தனது முதல் டி20 சர்வதேச போட்டியில் விளையாடினார். பின்னர் இந்தியாவின் முன்னணி டெஸ்ட் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களில் ஒருவராக உருவெடுத்தார்.
5. ராகுல் சாஹர் - 20 ஆண்டுகள், 2 நாட்கள்
ராஜஸ்தானை சேர்ந்த லெக்-ஸ்பின்னரான ராகுல் சாஹர், 2019 ஆகஸ்ட் 6-ஆம் தேதி வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிராக டி20 சர்வதேச போட்டியில் அறிமுகமானார். ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக வெளிப்படுத்திய சிறப்பான ஆட்டம், இந்திய அணிக்கான கதவை அவருக்குத் திறந்தது.