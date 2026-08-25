“பயப்படாம விளையாடுங்க புரோ..” இலங்கை கேப்டனை ஸ்லெட்ஜ் செய்த சர்பராஸ்.. அடுத்த பந்தே அவுட்

கொழும்பு,
இலங்கைக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய வீரர் சர்பராஸ் கான், இலங்கை கேப்டன் டி சில்வாவை ஸ்லெட்ஜ் செய்த நிலையில், அடுத்த பந்திலேயே அவர் கேட்ச் கொடுத்து ஆட்டமிழந்த சம்பவம் சமூக வலைதளங்களில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.
சுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்திய அணி இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. காலேவில் நடைபெற்ற முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி 165 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
இந்நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான 2-வது டெஸ்ட் போட்டி கொழும்பில் நடைபெற்று வருகிறது. டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி, தேவ்தத் படிக்கல் 117 ரன்களும், துருவ் ஜுரெல் ஆட்டமிழக்காமல் 115 ரன்களும் எடுத்ததன் மூலம் 9 விக்கெட் இழப்புக்கு 503 ரன்கள் குவித்து டிக்ளேர் செய்தது.
இதையடுத்து முதல் இன்னிங்ஸை தொடங்கிய இலங்கை அணி, 2-ம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் 8 ரன்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகளை இழந்திருந்தது. தொடர்ந்து 3-ம் நாள் ஆட்டத்தில் இந்திய பந்துவீச்சாளர்களை எதிர்கொள்ள முடியாமல் தடுமாறிய இலங்கை அணி, ஆட்டநேர முடிவில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 265 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
இந்த நிலையில், இந்திய அணியின் விக்கெட் கீப்பர் ரிஷப் பந்துக்குப் பதிலாக மாற்று வீரராக களமிறங்கிய சர்பராஸ் கான், ஷார்ட்-லெக் பகுதியில் பீல்டிங் செய்துகொண்டிருந்தார். அப்போது இலங்கை கேப்டன் தனஞ்செய டி சில்வாவை சர்பராஸ் தொடர்ந்து ஸ்லெட்ஜ் செய்தார்.
35-வது ஓவரின் 3-வது பந்தை பவுண்டரிக்கு விரட்டிய டி சில்வா, அடுத்த பந்தை எதிர்கொள்வதற்கு முன்பு பீல்டிங் அமைப்பை கவனித்தபடி சிறிது நேரம் எடுத்துக்கொண்டார்.
அப்போது சர்பராஸ் கான், “புரோ, அங்கே ஒன்றுமில்லை. நேராக பார்த்து விளையாடுங்கள். ஏன் இடதுபக்கமும் வலதுபக்கமும் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறீர்கள்? பயப்படாதீங்க... தைரியமாக விளையாடுங்க...” என கூறியதாக தெரிகிறது.
சர்பராஸ் கானின் இந்த மைண்ட் கேமுக்கு பிறகு, அதே ஓவரில் தனஞ்செய டி சில்வா கேட்ச் கொடுத்து 8 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.
முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இலங்கை வீரர் நிரோஷன் டிக்வெல்லாவை ஸ்லெட்ஜ் செய்து விக்கெட் வீழ்த்த ஜெய்ஸ்வால் முக்கிய பங்கு வகித்தநிலையில், தற்போது அதே பாணியில் சர்பராஸ் கானும் இலங்கை கேப்டனின் விக்கெட்டை வீழ்த்த முக்கிய பங்காற்றியிருப்பது கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.