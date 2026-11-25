15 வயதான வைபவ் சூர்யவன்ஷி, தோஹாவில் நடைபெற்ற ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் ஆசிய கோப்பைத் தொடரில் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் இந்தியா ஏ அணிக்காக அதிரடியாக விளையாடி சாதனை படைத்தார். வெறும் 53 பந்துகளில் 204 ரன்கள் குவித்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். இதில் 15 பவுண்டரிகள் மற்றும் 28 சிக்ஸர்கள் அடங்கும். குறிப்பாக, 28 பந்துகளில் சதமடித்த அவர், 52 பந்துகளில் இரட்டைச் சதத்தை எட்டினார். இதன் மூலம் லிஸ்ட் ஏ கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிவேக இரட்டை சதமடித்த வீரர் என்ற உலக சாதனையைப் படைத்தார்.
தனது கிரிக்கெட் ரோல் மாடலான முன்னாள் இந்திய வீரர் யுவராஜ் சிங்குடன் சுமார் 30 நிமிடங்கள் தொலைபேசியில் பேசியதாக தெரிவித்துள்ளார். சமீபத்திய போட்டிகளில் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு ரன்கள் குவிக்க முடியாததால் தனது கவனம் சற்று சிதறியிருந்ததாகவும், பேட்டிங்கில் சில தொழில்நுட்பக் குறைபாடுகள் இருந்ததாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.
இதுகுறித்து பிசிசிஐ வெளியிட்ட வீடியோவில் பேசிய வைபவ், “நான் யுவராஜ் சிங் சாருடன் சுமார் அரை மணி நேரம் பேசினேன். பேட்டிங் தொடர்பாக அவர் எனக்கு நிறைய விஷயங்களை விளக்கினார். மைதானத்தில் பேட்டிங் செய்யும்போது சில பிரச்சினைகளைச் சந்தித்து வந்தேன். அவற்றை அவரிடம் வெளிப்படையாக எடுத்துக் கூறினேன். அப்போது அவர் ஒவ்வொரு விஷயமாக விளக்கினார். குறிப்பாக, நான் 20 பந்துகளைச் சந்தித்துவிட்டால் எனது ஸ்கோர் முற்றிலும் மாறுபட்டதாக இருக்கும் என்று கூறினார். மேலும், சில தொழில்நுட்ப விஷயங்களையும் எடுத்துரைத்தார். அது எனக்கு மிகவும் உதவியாக இருந்தது” என்றார்.
தொடர்ந்து தனது ஆட்டம் குறித்து பேசிய அவர், “கடைசியாக விளையாடிய சில உள்ளூர் போட்டிகளிலும் என்னால் அதிக ரன்கள் எடுக்க முடியவில்லை. இதனால் மனதில் சில குழப்பங்கள் இருந்தன. எனது மனநிலை சற்று திசைதிரும்பியிருந்தது. யுவராஜ் சிங் எனது ரோல் மாடல் என்பதால் அவர் கூறும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கவனமாகக் கேட்டுக்கொண்டேன். அவர் முக்கியமான ஆலோசனைகளைத் தெளிவாக வழங்கினார். அதன்பிறகு எனது பேட்டிங் வீடியோக்களையும் பார்த்தேன். அப்போது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் நான் தவறு செய்து வந்ததை உணர்ந்தேன். அந்தத் தவறைச் சரிசெய்துகொண்டேன்” என்று தெரிவித்தார்.
இதன் பின்னர் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணிக்கு எதிரான போட்டியில் களமிறங்கிய வைபவ், பந்துவீச்சாளர்களுக்கு அதிக சாதகமில்லாத பேட்டிங்கிற்கு உகந்த ஆடுகளத்தைச் சரியாகப் பயன்படுத்திக்கொண்டார். முதலில் ஆடுகளத்தின் தன்மையை கவனித்த அவர், பந்து பேட்டிற்கு நன்றாக வந்ததை உணர்ந்து தனது இயல்பான அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். இதனால் வெறும் 53 பந்துகளில் 204 ரன்கள் குவித்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். இதில் 28 சிக்ஸர்கள் மற்றும் 7 பவுண்டரிகள் அடங்கும். இதன் மூலம் லிஸ்ட் ஏ கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிவேக சதம் மற்றும் அதிவேக இரட்டைச் சதம் அடித்த வீரர் என்ற சாதனைகளைப் படைத்தார். அவரது அதிரடியால் இந்தியா ஏ அணி 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.
மேலும், தான் டி20 போட்டிகளுக்கு மட்டுமே பொருத்தமான வீரர் கிடையாது என்றும், மூன்று வகையான கிரிக்கெட் போட்டிகளிலும் விளையாடும் திறன் தன்னிடம் இருப்பதாகவும் வைபவ் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், “நான் டெஸ்ட், ஒருநாள் மற்றும் டி20 என மூன்று வகையான போட்டிகளிலும் விளையாட முடியும். போட்டியின் சூழ்நிலைக்கும், ஆட்டத்தின் வடிவத்திற்கும் ஏற்ப எனது பேட்டிங் அணுகுமுறையை மாற்றிக்கொள்ள முடியும். நீண்ட நேரம் களத்தில் நின்று விளையாடுவதற்கும் எனது ஆட்டத்தை மாற்றிக்கொள்ளும் கட்டுப்பாடு என்னிடம் உள்ளது. இந்தப் போட்டியிலும் அதே மனநிலையுடன்தான் களமிறங்கினேன். ஆனால் ஆடுகளம் பேட்டிங்கிற்கு சாதகமாக இருந்ததால் எனது பலத்தை நம்பி அதிரடியாக விளையாடினேன்” என்றார்.