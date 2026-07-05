உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் புதிய மைல்கல்: 150 கோல்கள் அடித்து பிரான்ஸ் சாதனை

சென்னை,
பிபா கால்பந்து உலகக்கோப்பை வரலாற்றில் 150 கோல்கள் அடித்த 4-வது அணியாக பிரான்ஸ் புதிய சாதனை படைத்துள்ளது.
உலகக்கோப்பை வரலாற்றில் அதிக கோல்கள் அடித்த அணிகள் பட்டியலில் 246 கோல்களுடன் பிரேசில் முதலிடத்தில் உள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து 243 கோல்களுடன் ஜெர்மனி 2-வது இடத்திலும், 163 கோல்களுடன் அர்ஜென்டினா 3-வது இடத்திலும் உள்ளன.
இந்த வரலாற்றுப் பட்டியலில் தற்போது 150 கோல்களுடன் பிரான்ஸ் 4-வது அணியாக இணைந்துள்ளது.
இன்று நடைபெற்ற 3-வது சுற்று ஆட்டத்தில் பராகுவேவை எதிர்கொண்ட பிரான்ஸ், 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது. இந்த போட்டியில் பிரான்ஸ் நட்சத்திர வீரர் கிலியன் எம்பாப்பே அடித்த கோலே, உலகக்கோப்பை வரலாற்றில் அந்த அணியின் 150-வது கோலாக பதிவானது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் பிரான்ஸ் அணி அடுத்த சுற்றுக்கும் முன்னேறி, கோப்பையை வெல்லும் பயணத்தை தொடர்கிறது.