பிரீமியர் லீக் - மான்செஸ்டர் சிட்டியின் வெற்றிப் பயணத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி... ஆஸ்டன் வில்லா அதிரடி

பர்மிங்ஹாம்,
இங்கிலீஷ் பிரீமியர் லீக் கால்பந்து தொடரில் ஆஸ்டன் வில்லா அணி, மான்செஸ்டர் சிட்டியை 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தியது.
இங்கிலீஷ் பிரீமியர் லீக் கால்பந்து தொடரில் பர்மிங்ஹாமில் உள்ள வில்லா பார்க் மைதானத்தில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் ஆஸ்டன் வில்லா - மான்செஸ்டர் சிட்டி அணிகள் மோதின. இந்த ஆட்டத்தின் 6-வது நிமிடத்தில் நிகோலஸ் ஜாக்சன், ஆஸ்டன் வில்லா அணிக்காக முதல் கோலை அடித்தார்.
இதனால் அந்த அணி ஆரம்பத்திலேயே முன்னிலை பெற்றது. இதையடுத்து இரு அணிகளின் கோல் முயற்சிகளும் பலனளிக்கவில்லை. இதனால் முதல் பாதியில் ஆஸ்டன் வில்லா 1-0 என முன்னிலையில் இருந்தது.
இரண்டாவது பாதி தொடங்கியதும் மான்செஸ்டர் சிட்டி பதிலடி கொடுத்தது. 52-வது நிமிடத்தில் இலிமான் என்டயாயே வழங்கிய பந்தைத் தலையால் முட்டி எர்லிங் ஹாலாண்ட் கோல் அடித்தார். இதனால் ஆட்டம் 1-1 என சமநிலையை எட்டியது.
ஆனால், ஆஸ்டன் வில்லா அணி தொடர்ந்து தாக்குதல் ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. 60-வது நிமிடத்தில் இப்ராஹிம் ம்பாயே வழங்கிய பந்தைப் பயன்படுத்தி நிகோலஸ் ஜாக்சன் தனது இரண்டாவது கோலை அடித்தார். இதன் மூலம் ஆஸ்டன் வில்லா மீண்டும் முன்னிலை பெற்றது.
ஆட்டத்தின் கடைசி கட்டம் வரை மான்செஸ்டர் சிட்டி சமன் செய்ய பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டது. ஆனால், ஆஸ்டன் வில்லா கோல்கீப்பர் ஜியான் சுசுகி சிறப்பாக அந்த முயற்சிகளை முறியடித்தார். இறுதியில் ஆஸ்டன் வில்லா 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.
இந்த தோல்வியின் மூலம் நடப்பு பிரீமியர் லீக் சீசனில் மான்செஸ்டர் சிட்டியின் வெற்றி பயணம் முடிவுக்கு வந்தது.