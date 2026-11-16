16 ஆண்டுகள்... சர்வதேச கால்பந்தில் இருந்து ஓய்வு பெற்றார் ரொமேலு லுகாகு

பிரஸ்ஸல்ஸ்,
பெல்ஜியம் கால்பந்து அணியின் நட்சத்திர வீரர் ரொமேலு லுகாகு, சர்வதேச கால்பந்தில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார். 16 ஆண்டுகளாக பெல்ஜியம் அணிக்காக விளையாடிய 33 வயதான அவர், தனது முடிவை இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.
நேற்று நடைபெற்ற நேஷன்ஸ் லீக் கால்பந்து போட்டியில் இத்தாலியை 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் பெல்ஜியம் வீழ்த்தியது. இந்தப் போட்டியில் லுகாகு களமிறங்கவில்லை. இந்நிலையில், இதற்கு அடுத்த நாளான இன்று அவர் தனது ஓய்வு முடிவை அறிவித்தார்.
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட பதிவில், “16 ஆண்டுகளாக தேசிய அணிக்காக என்னால் முடிந்த அனைத்தையும் கொடுத்தேன். பலவிதமான உணர்வுகளைக் கடந்து வந்திருக்கிறேன். சிறந்த வீரர்களுடன் இணைந்து விளையாடும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. அவர்களுக்கும், எனக்கு நம்பிக்கை அளித்து அணிக்காக விளையாட வாய்ப்பளித்த பயிற்சியாளர்களுக்கும் நன்றி. இது ஒரு அழகான பயணம். ஒவ்வொரு தருணத்தையும் ரசித்தேன்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், பெல்ஜியம் ரசிகர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்த அவர், “4 உலகக்கோப்பை மற்றும் 3 ஐரோப்பிய சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில் எனது நாட்டைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியதில் பெருமை கொள்கிறேன். அந்த நினைவுகளை ஒருபோதும் மறக்க மாட்டேன். இந்தப் பயணம் அற்புதமானது. நன்றி” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
2010-ம் ஆண்டு தனது 16 வயதில் பெல்ஜியம் அணிக்காக அறிமுகமான லுகாகு, 135 சர்வதேசப் போட்டிகளில் விளையாடி 94 கோல்கள் அடித்துள்ளார். இதன் மூலம் பெல்ஜியம் அணியின் அதிக கோல்கள் அடித்த வீரர் என்ற சாதனையைத் தன்வசம் வைத்துள்ளார்.
ஆண்கள் சர்வதேச கால்பந்தில் அதிக கோல்கள் அடித்த வீரர்களின் பட்டியலில் லுகாகு 5-வது இடத்தில் உள்ளார். இந்தியாவின் சுனில் சேத்ரி 95 கோல்களுடன் 4-வது இடத்தில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
2018-ம் ஆண்டு உலகக்கோப்பையில் பெல்ஜியம் அணி 3-வது இடம் பிடித்ததில் லுகாகு முக்கியப் பங்காற்றினார். மேலும், 4 உலகக்கோப்பை மற்றும் 3 ஐரோப்பிய சாம்பியன்ஷிப் தொடர்களில் பெல்ஜியம் அணிக்காக விளையாடியுள்ளார்.
சர்வதேச கால்பந்தில் இருந்து ஓய்வு பெற்றாலும், கிளப் அணிக்காக தொடர்ந்து விளையாடுவார். தற்போது துருக்கியின் பெனர்பாஸ் அணிக்காக விளையாடி வருகிறார்.