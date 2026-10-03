சர்வதேச நட்புறவு கால்பந்து போட்டி - இந்தியாவை வீழ்த்திய பிரேசில்

கொல்கத்தா,
பிரேசில் அணி 4-0 என்ற கோல் கணக்கில் இந்தியாவை வீழ்த்தியது.
இந்தியா - பிரேசில் அணிகள் இடையிலான சர்வதேச நட்புறவு கால்பந்து போட்டி கொல்கத்தாவில் உள்ள சால்ட்லேக் ஸ்டேடியத்தில்ந டைபெற்றது. 5 முறை உலக சாம்பியனான பிரேசில் அணி, உலக தரவரிசையில் 6-வது இடத்தில் உள்ளது. இந்திய அணி 138-வது இடத்தில் உள்ளது.
இரு அணிகளும் சர்வதேச போட்டியில் நேருக்கு நேர் மோதுவது இதுவே முதல் முறையாகும். இதனால் இந்தப் போட்டி ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது.
இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கிய போட்டியில், இந்திய அணி கேப்டன் குர்பிரீத் சிங் சந்து தலைமையில் களமிறங்கியது.
சமீபத்தில் பனாமாவுக்கு எதிரான ஆட்டத்தை 1-1 என்ற கணக்கில் டிரா செய்திருந்த இந்திய அணி, கூடுதல் நம்பிக்கையுடன் பிரேசிலை எதிர்கொண்டது. ஆனால், ஆட்டத்தின் 28-வது நிமிடத்தில் பிரேசிலின் எஸ்டேவோ வில்லியம் கோல் அடித்து அணிக்கு முன்னிலை பெற்றுத் தந்தார்.
தொடர்ந்து முதல் பாதியின் கடைசி கட்டத்தில், 42-வது நிமிடத்தில் பெட்ரோ கோல் அடிக்க, பிரேசில் 2-0 என முன்னிலை பெற்றது.
இதனால் முதல் பாதியின் முடிவில் இந்திய அணி 0-2 என பின்தங்கியது.
2-வது பாதியிலும் பிரேசில் அணியின் ஆதிக்கம் தொடர்ந்தது. 58-வது நிமிடத்தில் சாமுவேல் லினோ கோல் அடித்து பிரேசிலின் முன்னிலையை 3-0 என அதிகரித்தார். ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரத்தில் மீண்டும் அசத்திய சாமுவேல் லினோ, 90+4-வது நிமிடத்தில் தனது 2-வது கோலை அடித்தார்.
4-0 என்ற கணக்கில் வெற்றி
இறுதியில், பிரேசில் அணி 4-0 என்ற கோல் கணக்கில் இந்தியாவை வீழ்த்தியது. வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இந்த சர்வதேச நட்புறவு போட்டியில் இந்திய அணி போராடியபோதிலும், உலகின் முன்னணி கால்பந்து அணிகளில் ஒன்றான பிரேசில் தனது அனுபவத்தையும் ஆட்டத்திறனையும் வெளிப்படுத்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.