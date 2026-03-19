சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து: ரியல் மாட்ரிட் அணி காலிறுதிக்கு முன்னேற்றம்

மான்செஸ்டர்,
ஐரோப்பிய கிளப் அணிகளுக்கு இடையிலான சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து போட்டி பல்வேறு இடங்களில் நடந்து வருகிறது. இதில் இங்கிலாந்தில் உள்ள மான்செஸ்டரில் நேற்று நடந்த காலிறுதிக்கு முந்தைய (ரவுண்ட் 16) ஆட்டம் ஒன்றில் முன்னாள் சாம்பியனான ரியல் மாட்ரிட் (ஸ்பெயின்) அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் மான்செஸ்டர் சிட்டியை (இங்கிலாந்து) வீழ்த்தியது. ரியல் மாட்ரிட் அணியில் வினிசியஸ் ஜூனியர் (22, 90-வது நிமிடம்) 2 கோல் அடித்தார்.
மான்செஸ்டர் சிட்டி அணியின் கேப்டன் பெர்னார்டோ சில்வா 20-வது நிமிடத்தில் நடுவரால் சிவப்பு அட்டை காண்பிக்கப்பட்டு வெளியேற்றப்பட்டார். அதன் பிறகு அந்த அணி 10 வீரர்களுடன் விளையாடும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது. ஏற்கனவே அந்த அணிக்கு எதிரான முதலாவது ஆட்டத்தில் 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் வென்றிருந்த ரியல் மாட்ரிட் அணி ஒட்டுமொத்தத்தில் 5-1 என்ற கோல் கனக்கில் வெற்றி பெற்று காலிறுதிக்கு முன்னேறியது.
லண்டனில் நடந்த மற்றொரு ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியன் பாரீஸ் செயின்ட் ஜெர்மைன் (பிரான்ஸ்) அணி 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் செல்சி (இங்கிலாந்து) கிளப்பை தோற்கடித்தது. அந்த அணிக்கு எதிரான முதலாவது ஆட்டத்தில் 5-2 என்ற கோல் கணக்கில் வென்றிருந்த பாரீஸ் செயின்ட் ஜெர்மைன் அணி மொத்தத்தில் 8-2 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றியை தனதாக்கி காலிறுதிக்குள் நுழைந்தது.