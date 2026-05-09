கால்பந்து

41 வயதிலும் குறையாத வேகம்... சவுதி லீக்கில் 100-வது கோல் அடித்து ரொனால்டோ சாதனை

அல்-ஷபாப் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் தனது 100-வது லீக் கோலை பதிவு செய்து ரொனால்டோ அசத்தியுள்ளார்.
41 வயதிலும் குறையாத வேகம்... சவுதி லீக்கில் 100-வது கோல் அடித்து ரொனால்டோ சாதனை
Published on

துபாய்,

சவுதி புரோ லீக் கால்பந்து தொடரில், அல்-நாசர் அணியின் நட்சத்திர வீரர் கிரிஸ்டியானோ ரொனால்டோ மற்றொரு பிரமாண்ட மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார். அல்-ஷபாப் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் தனது 100-வது லீக் கோலை பதிவு செய்து அவர் அசத்தியுள்ளார்.

கடந்த வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான ஆட்டத்தில் அல்-நாசர் அணி 4-2 என்ற கோல் கணக்கில் அல்-ஷபாப் அணியைத் தோற்கடித்தது. ஆட்டத்தின் 75-வது நிமிடத்தில், சாடியோ மானே (Sadio Mané) கொடுத்த துல்லியமான கிராஸை, ரொனால்டோ மிகச்சிறப்பாக ஹெடர் (Header) செய்து கோலாக மாற்றினார்.

Also Read
2004-க்கு பின்... ஆசியக் கோப்பை நாக்-அவுட் சுற்றில் இந்திய மகளிர் அணி
41 வயதிலும் குறையாத வேகம்... சவுதி லீக்கில் 100-வது கோல் அடித்து ரொனால்டோ சாதனை

இது சவுதி புரோ லீக்கில் ரொனால்டோ அடித்த 100-வது கோலாகும். மேலும், ஒட்டுமொத்த கால்பந்து கெரியரில் இது அவரது 971-வது கோல் ஆகும்.

ரொனால்டோ
Cristiano Ronaldo
சவுதி லீக்
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com