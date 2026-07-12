கால்பந்து

உலகக் கோப்பையில் நிகழ்ந்த அதிசயம்...என்ன தெரியுமா ?

4 அணிகள் வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறின.
உலகக் கோப்பையில் நிகழ்ந்த அதிசயம்...என்ன தெரியுமா ?
Published on

வாஷிங்க்டன்,

சர்வதேச கால்பந்து கூட்டமைப்பான பிபா சார்பில் நடத்தப்பட்டு வரும் உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டி தொடரில் லீக் சுற்று, 2-வது சுற்று போட்டிகள் (நாக்-அவுட் சுற்றுகள்), 3-வது சுற்று போட்டிகள் முடிந்து, காலிறுதி போட்டிகள் நடந்தன. இதில், 4 அணிகள் வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறின.அர்ஜென்டினா, பிரான்ஸ், ஸ்பெயின் , இங்கிலாந்து அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறின.

இதன்மூலம் கால்பந்து தரவரிசைப் பட்டியலில் முதல் 4 இடங்களை பிடித்திருக்கும் அணிகள், முதல்முறையாக ஒரே நேரத்தில் உலகக்கோப்பையின் அரையிறுதிக்கு தகுதிபெற்று வரலாறு படைக்கப்பட்டுள்ளது.

பிபா தரவரிசையில் பிரான்ஸ் முதலிடத்திலும், ஸ்பெயின் 2வது இடத்திலும், அர்ஜென்டினா 3வது இடத்திலும், இங்கிலாந்து 4வது இடத்திலும் உள்ளன.

உலகக் கோப்பை
Semi Final
Football matches
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com