உலகக் கோப்பை - பிரான்ஸை வீழ்த்தி இங்கிலாந்து திரில் வெற்றி... 3-வது இடம் பிடித்து அசத்தல்

மியாமி,
உலகக் கோப்பை கால்பந்தில் 3-வது இடத்துக்கான ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து அணி 6-4 என்ற கோல் கணக்கில் பிரான்ஸை விழ்த்தியது.
23-வது உலகக் கோப்பை கால்பந்து போட்டி அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது. 48 அணிகள் பங்கேற்ற இந்த கால்பந்து திருவிழாவில் 3-வது இடத்தை நிர்ணயிக்கும் வெண்கலப்பதக்கத்துக்கான ஆட்டத்தில் முன்னாள் சாம்பியன்களான பிரான்சும், இங்கிலாந்தும் இன்று மோதின.
இதில் ஆட்டத்தின் துவக்கம் முதலே தாக்குதல் ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இங்கிலாந்து அணிக்கு 3-வது நிமிடத்திலேயே முதல் கோல் கிடைத்தது. இந்த கோலை டெக்லான் ரைஸ் அடித்தார். தொடர்ந்து, அதே வேகத்தில் விளையாடிய இங்கிலாந்து அணிக்கு அடுத்த கோலுக்கு அதிக நேரம் ஆகவில்லை.
ஆட்டத்தின் 18-வது நிமிடத்தில் அந்த அணியின் எஸ்ரி கோன்சா 2-வது கோலை பதிவு செய்தார். இதனால், 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் இங்கிலாந்து ஆரம்பத்திலேயே முன்னிலை பெற்றது. இதனையடுத்து இரு அணிகளும் மாத்தி மாத்தி கோல் வாய்ப்புகளை உருவாக்கின. இருப்பினும் அதன் பலன் இங்கிலாந்துக்கே கிடைத்தது.
இங்கிலாந்தின் புகாயோ சாகா ஆட்டத்தின் 37 மற்றும் 45+1 நிமிடங்களில் அடுத்தடுத்து கோல்களை அடித்து அசத்தினார். இதனால் முதல் பாதி முடிவில் இங்கிலாந்து 4-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலையில் இருந்தது.
இதையடுத்து தொடங்கிய இரண்டாவது பாதியில் பிரான்ஸ் அணி தாக்குதல் ஆட்டத்தை தீவிரப்படுத்தியது. அதன் பலனாக, ஆட்டத்தின் 48-வது நிமிடத்தில் கைலியன் எம்பாப்பே தனது முதல் கோலை பதிவு செய்தார். தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்திய பிரான்ஸ் அணிக்காக 54-வது நிமிடத்தில் பிராட்லி பார்கோலா இரண்டாவது கோலை அடித்தார். பின்னர் 66-வது நிமிடத்தில் மீண்டும் கோல் அடித்த எம்பாப்பே, போட்டியை 4-3 என்ற கணக்கில் பரபரப்பான கட்டத்துக்கு கொண்டு சென்றார்.
ஆட்டம் விறுவிறுப்பாக சென்றுக்கொண்டிருந்தநிலையில் 87-வது நிமிடத்தில் இங்கிலாந்து அணிக்கு பெனால்டி வாய்ப்பு கிடைத்தது. இந்த வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்திய புகாயோ சாகா தனது 3-வது கோலையும் அணியின் 5-வது கோலையும் பதிவு செய்தார். இதையடுத்து 90 நிமிடங்கள் முடிவில் இங்கிலாந்து 5-3 என முன்னிலையில் இருந்தநிலையில், கூடுதலாக 7 நிமிடங்கள் வழங்கப்பட்டன.
அப்போது 90+4-வது நிமிடத்தில் பிரான்ஸின் உஸ்மான் டெம்பலே கோல் அடிக்க முன்னிலை 5-4 ஆக குறைந்தது. இருப்பினும் 90+8-வது நிமிடத்தில் இங்கிலாந்தின் ஜுட் பெல்லிங்ஹாம் கோல் அடித்து வெற்றியை உறுதி செய்தார்.
இதன் மூலம் 6-4 என்ற கோல் கணக்கில் பிரான்ஸை வீழ்த்தி இங்கிலாந்து 3-வது இடத்தை பிடித்தது.