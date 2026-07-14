கால்பந்து

உலகக் கோப்பை அரையிறுதி: காயம் குணமாகி அர்ஜென்டினாவை மிரட்ட வரும் ரீஸ் ஜேம்ஸ்

உலகக் கோப்பை குரூப் சுற்றில் கானாவுக்கு எதிரான போட்டியின்போது ரீஸ் ஜேம்ஸுக்கு காயம் ஏற்பட்டது.
ரீஸ் ஜேம்ஸ்
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நியூயார்க்,

உலகக் கோப்பை கால்பந்து அரையிறுதியில் அர்ஜென்டினாவை எதிர்கொள்ள முழு உடற்தகுதியுடன் தயாராக இருப்பதாக இங்கிலாந்து அணியின் தற்காப்பு வீரர் ரீஸ் ஜேம்ஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

காயம்

உலகக் கோப்பை குரூப் சுற்றில் கானாவுக்கு எதிரான போட்டியின்போது ரீஸ் ஜேம்ஸுக்கு காயம் ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக பனாமா, காங்கோ மற்றும் மெக்ஸிகோ அணிகளுக்கு எதிரான போட்டிகளில் அவர் விளையாடவில்லை.

அதன்பிறகு, நார்வேக்கு எதிரான பரபரப்பான காலிறுதிப் போட்டியில் இரண்டாவது பாதியில் மாற்று வீரராக களமிறங்கினார். அந்தப் போட்டியில் இங்கிலாந்து 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.

அரையிறுதி

இந்நிலையில், மெக்சிகோவுக்கு எதிரான போட்டியில் சிவப்பு அட்டை பெற்ற ஜாரெல் குவான்சா இன்னும் இடைநீக்கத்தில் இருப்பதால், நாளை நடைபெறும் அர்ஜென்டினாவுக்கு எதிரான அரையிறுதிப் போட்டியில் ரீஸ் ஜேம்ஸ் தொடக்க வீரராக களமிறங்குவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கால்பந்து
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Daily Thanthi
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