43 போட்டிகளாக தொடர்ந்த சாதனைக்கு முற்றுப்புள்ளி... ஸ்பெயினை வீழ்த்திய இங்கிலாந்து

மாட்ரிட்
ஸ்பெயின் கால்பந்து அணியின் 43 போட்டிகள் தோல்வியில்லாத பயணத்துக்கு இங்கிலாந்து அணி முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.
ஸ்பெயினின் மெட்ரோபொலிடானோ மைதானத்தில் நடைபெற்ற யுஇஎப்ஏ நேஷன்ஸ் லீக் போட்டியில் ஸ்பெயின் - இங்கிலாந்து அணிகள் மோதின.
இந்த ஆட்டத்தின் முதல் பாதியின் கடைசி நிமிடத்தில் இங்கிலாந்து அணிக்கு பெனால்டி வாய்ப்பு கிடைத்தது. இதனைப் பயன்படுத்திய கேப்டன் ஹாரி கேன் கோல் அடித்து அணிக்கு முன்னிலை பெற்றுத் தந்தார்.
இரண்டாவது பாதியிலும் இங்கிலாந்து தனது ஆதிக்கத்தை தொடர்ந்தது. 53-வது நிமிடத்தில் எஸ்ரி கோன்சா தலையால் முட்டி கோல் அடித்தார். தொடர்ந்து 57-வது நிமிடத்தில் பென் ஒயிட் கோல் அடித்தார். இதனால் இங்கிலாந்து 3-0 என முன்னிலை பெற்றது.
தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 63-வது நிமிடத்தில் இங்கிலாந்து வீரர் எலியட் ஆண்டர்சன் சிவப்பு அட்டை காட்டப்பட்டு வெளியேற்றப்பட்டார். இதையடுத்து கிடைத்த பெனால்டி வாய்ப்பில் மிக்கேல் ஒயர்சபால் கோல் அடித்தார். தொடர்ந்து 75-வது நிமிடத்தில் நிகோ வில்லியம்ஸ் மேலும் ஒரு கோல் அடித்தார். இதனால் ஸ்பெயின் அணி 2-3 என நெருங்கியது.
கடைசி நேரத்தில் தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தியபோதும், இங்கிலாந்தின் தடுப்பாட்டத்தை உடைக்க முடியவில்லை. இதனால் இங்கிலாந்து 3-2 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.
இந்தத் தோல்வியின் மூலம் ஸ்பெயின் அணி தொடர்ந்து 43 போட்டிகளில் தோல்வியடையாமல் இருந்த சாதனைப் பயணம் முடிவுக்கு வந்தது. கடந்த 2024-ம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் கொலம்பியாவுக்கு எதிரான நட்புறவுப் போட்டியில் தோல்வியடைந்த பிறகு, ஸ்பெயின் அணி எந்தப் போட்டியிலும் தோல்வியைச் சந்திக்காமல் இருந்தது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் நேஷன்ஸ் லீக் குரூப் ஏ3 பிரிவில் இங்கிலாந்து 15 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தைப் பிடித்தது. ஸ்பெயினும் 15 புள்ளிகளைப் பெற்றிருந்தாலும், கோல் வித்தியாசத்தின் அடிப்படையில் இங்கிலாந்து முதலிடத்தைப் பிடித்தது. இரு அணிகளும் காலிறுதி சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.