பிரீமியர் லீக் 2-வது சுற்றுப் போட்டிகள் இன்று தொடக்கம்... முன்னணி அணிகள் மோதல்

மாட்ரிட்,
பிரீமியர் லீக் கால்பந்து தொடரின் 2-வது சுற்றுப் போட்டிகள் இன்று தொடங்குகின்றன. இந்த சுற்றில் மான்செஸ்டர் சிட்டி, லிவர்பூல், டோட்டன்ஹாம், மான்செஸ்டர் யுனைடெட், செல்சி, ஆர்சனல் உள்ளிட்ட முன்னணி அணிகள் களமிறங்குகின்றன.
முதல் சுற்றில் போர்ன்மவுத் அணிக்கு எதிராக கடைசி நேரத்தில் 2 கோல்கள் அடித்து வெற்றி பெற்ற மான்செஸ்டர் சிட்டி, இந்த சுற்றில் கிரிஸ்டல் பேலஸ் அணியை எதிர்கொள்கிறது. அந்த போட்டியில் மாற்று வீரராக களமிறங்கி 2 கோல்களுக்கு உதவிய ரயான் செர்கி, இந்த முறை தொடக்க வீரராக களமிறங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நியூகாசில் யுனைடெட் அணிக்கு எதிரான முதல் போட்டியை டிரா செய்த லிவர்பூல், இந்த முறை நாட்டிங்ஹாம் பாரஸ்டை எதிர்கொள்கிறது.
முதல் சுற்றில் பிரென்ட்போர்டிடம் அதிர்ச்சித் தோல்வியடைந்த டோட்டன்ஹாம், இந்த முறை வலுவான நியூகாசில் யுனைடெட் அணியை எதிர்கொள்கிறது.
முதல் போட்டியில் ஹல் சிட்டியிடம் 0-2 என்ற கோல் கணக்கில் தோல்வியடைந்த மான்செஸ்டர் யுனைடெட், ஓல்ட் டிராபோர்டில் இப்ஸ்விச் டவுனை எதிர்கொள்கிறது.
முதல் சுற்றில் ஆஸ்டன் வில்லாவை வீழ்த்திய பிரைட்டன் அணியை, செல்சி எதிர்கொள்கிறது.
2-வது சுற்றின் கடைசிப் போட்டியில் ஆர்சனல் அணி ஆஸ்டன் வில்லாவை எதிர்கொள்கிறது. இதில் ஆஸ்டன் வில்லா அணியின் வீரர் எஸ்ரி கான்சா தனது முன்னாள் அணியை எதிர்த்து களமிறங்கு உள்ளது.