உலகக்கோப்பை கால்பந்து: பரபரப்பின் உச்சம்... கத்தார் - சுவிட்சர்லாந்து ஆட்டம் டிரா

வாஷிங்டன்,
உலகில் அதிக ரசிகர்களை கொண்ட விளையாட்டு தொடராக உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடர் திகழ்கிறது. அந்த வகையில் 23வது உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடர் கடந்த 11ம் தேதி தொடங்கியது. மெக்சிகோ, கனடா, அமெரிக்கா ஆகிய 3 நாடுகளில் உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடர் நடைபெறுகிறது. 12 பிரிவுகளில் தலா 4 அணிகள் வீதம் மொத்தம் 48 அணிகள் உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரில் பங்கேற்றுள்ளன. ஒவ்வொரு அணியும் மற்ற அணிகளுடன் தலா ஒரு முறை மோதும். லீக் சுற்றுகளின் முடிவில் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் டாப் - 2 இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் மற்றும் 3வது இடத்தை பிடிக்கும் சிறந்த 8 அணிகள் என மொத்தம் 32 அணிகள் நாக் அவுட் சுற்றுக்கு முன்னேறும்.
இந்நிலையில், உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரில் அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியாவில் இன்று நடைபெற்ற லீக் ஆட்டத்தில் குரூப் பி பிரிவில் இடம்பெற்றிருந்த கத்தார், சுவிட்சர்லாந்து அணிகள் மோதின.
ஆட்டம் தொடங்கிய 17வது நிமிடத்தில் சுவிட்சர்லாந்து வீரர் பெரெல் எம்பலோ கோல் அடித்தார். இதனால் 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் சுவிட்சர்லாந்து முன்னிலை பெற்றது. இதையடுத்து கோல் அடிக்க கத்தார் முயற்சித்தது. அந்த முயற்சிகளை சுவிட்சர்லாந்து முறியடித்தது.
90 நிமிடங்கள் நிறைவடைந்த நிலையில் 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் சுவிட்சர்லாந்து முன்னிலை வகித்தது. இதையடுத்து, ஆட்டத்தில் 8 நிமிடங்கள் கூடுதல் நேரம் ஒதுக்கப்பட்டது. அப்போது ஆட்டத்தின் 95வது நிமிடத்தில் கத்தார் வீரர் பவுலிம் கொஹ்கி கோல் அடித்தார். இதனால், 1 - 1 என்ற கோல் கணக்கில் இரு அணிகளும் சமநிலை பெற்றது. இதையடுத்து, இரு வீரர்களும் கோல் அடிக்க எடுத்த முயற்சிகள் தோல்வியடைந்தன. இதனால் பரபரப்பாக நடந்த கத்தார், சுவிட்சர்லாந்து ஆட்டம் 1 - 1 என்ற கோல் கணக்கில் டிரா ஆனது.