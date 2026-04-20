பிரீமியர் லீக்: ஆர்சனலை வீழ்த்திய மான்செஸ்டர் சிட்டி - சாம்பியன் ரேஸில் கடும் போட்டி

லண்டன்:
எட்டிஹாட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற பரபரப்பான பிரீமியர் லீக் ஆட்டத்தில் பலமான ஆர்சனல் அணியை 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி மான்செஸ்டர் சிட்டி அதிரடி காட்டியுள்ளது. மான்செஸ்டர் சிட்டி தரப்பில் ரயான் செர்கி (16') மற்றும் எர்லிங் ஹாலண்ட் (65') கோல் அடித்தனர். ஆர்சனல் தரப்பில் கை ஹாவர்ட்ஸ் (18') ஒரு கோல் அடித்தார்.
இந்த வெற்றியின் மூலம் சிட்டி அணி ஆர்சனலை விட 3 புள்ளிகள் மட்டுமே பின்தங்கியுள்ளது. அடுத்த ஆட்டத்தில் பர்ன்லியை வீழ்த்தினால் சிட்டி முதலிடத்திற்கு முன்னேறும்.
தொடர்ந்து இரண்டாவது தோல்வியைச் சந்தித்துள்ள ஆர்சனல், 22 ஆண்டுகால பிரீமியர் லீக் பட்டத்தை வெல்லும் வாய்ப்பில் பின்னடைவைச் சந்தித்துள்ளது. இந்த முக்கியமான வெற்றியின் மூலம், நடப்பு சாம்பியன் மான்செஸ்டர் சிட்டி தொடர்ந்து 5-வது முறையாக பிரீமியர் லீக் பட்டத்தை வெல்லும் முயற்சியில் உறுதியாக உள்ளது.
மற்ற போட்டிகளின் முடிவுகள்:
ஆஸ்டன் வில்லா - சுந்தர்லேண்ட்: கோல் மழை பொழிந்த இந்த ஆட்டத்தில் 4-3 என்ற கணக்கில் ஆஸ்டன் வில்லா வென்றது. டாம்மி ஆபிரகாம் 93-வது நிமிடத்தில் வெற்றி கோலை அடித்தார்.
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சென்சி: புருனோ பெர்னாண்டஸ் கொடுத்த 18-வது அசிஸ்ட் மூலம் மாதேயஸ் குன்ஹா அடித்த கோலால் யுனைடெட் 1-0 என வென்றது. இது செல்சியா அணிக்கு நேர்ந்த 4-வது தொடர் தோல்வியாகும்.
நாட்டிங்ஹாம் பாரஸ்ட் - பர்ன்லி: மோர்கன் கிப்ஸ்-வைட் ஹாட்ரிக் கோல் அடிக்க, பாரஸ்ட் அணி 4-1 என பர்ன்லியை துவம்சம் செய்தது.