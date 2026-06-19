உலகக் கோப்பை கால்பந்து: ஹாரி கேன் சாதனை

சென்னை,
23-வது உலகக் கோப்பை கால்பந்து திருவிழா அமெரிக்கா, மெக்சிகோ, கனடா ஆகிய நாடுகளில் நடந்து வருகிறது. இதில் அமெரிக்காவின் ஆர்லிங்டன் நகரில் உள்ள டல்லாஸ் ஸ்டேடியத்தில் நடந்த 22-வது லீக் ஆட்டத்தில் முன்னாள் சாம்பியனான இங்கி லாந்து அணி, 2018-ம் ஆண்டு உலகக் கோப்பையில் 2-வது இடம் பிடித்த குரோஷியாவை (எல் பிரிவு) எதிர்கொண்டது.
இந்த ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து அணி 4-2 என்ற கோல் கணக்கில் குரோஷியாவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.
உலகக் கோப்பையில் குரோஷியாவுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டன் ஹாரி கேன் 2 கோலடித்தார். இதில் பெனால்டி வாய்ப்பில் முதல் கோலடித்தார். இதன் மூலம் உலகக் கோப்பையில் பெனால்டி வாய்ப்பில் (பெனால்டி ஷூட்-அவுட் தவிர்த்து) அதிக கோல் (5 கோல்) அடித்த வீரர் என்ற சாதனையை ஹாரி கேன் படைத்தார். இந்த வகையில் தலா 4 கோல்கள் அடித்திருந்த லயோனல் மெஸ்சி, கேப்ரியல் பாடிஸ்டூடா (இருவரும் அர்ஜென்டினா), எய்சேபியோ (போர்ச்சுகல்), ராப் ரென்சென்பிரிங்க் (நெதர்லாந்து) ஆகியோரை ஹாரி கேன் முந்தினார்.
ஹாரி கேன் 2 கோல் போட்டதால் உலகக் கோப்பையில் அவரது கோல் எண்ணிக்கை 10-ஆக உயர்ந்தது. உலகக் கோப்பையில் இங்கிலாந்து அணிக்காக அதிக கோல் அடித்த வீரர் என்ற சாதனையை கேரி லினிகேருடன் (10 கோல்) பகிர்ந்தார்.