உலகக்கோப்பை கால்பந்து: செக் குடியரசு அணியை வீழ்த்திய மெக்சிகோ

மெக்சிகோ சிட்டி,
2026 உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரின் ‘ஏ’ பிரிவு லீக் ஆட்டத்தில் மெக்சிகோ அணி, செக் குடியரசு அணியை 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.
மெக்சிகோ நகரில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் தொடக்கம் முதலே மெக்சிகோ அணி ஆதிக்கம் செலுத்தியது. தங்களது சொந்த மண்ணில் ரசிகர்களின் உற்சாக ஆதரவுடன் களமிறங்கிய மெக்சிகோ வீரர்கள், பந்தைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக்கொண்டு தொடர்ந்து தாக்குதல் ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர்.
முதல் பாதியில் இரு அணிகளும் கோல் அடிக்கப் போராடிய நிலையில், செக் குடியரசு வீரர்கள் மெக்சிகோவின் தாக்குதல்களை தடுத்து நிறுத்தினர். இதனால் முதல் பாதி கோல் ஏதுமின்றி சமநிலையில் நிறைவடைந்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது பாதியில் ஆட்டத்தின் வேகம் அதிகரித்தது. தாக்குதலை தீவிரப்படுத்திய மெக்சிகோ அணி, அடுத்தடுத்து மூன்று கோல்களை அடித்து போட்டியின் போக்கை முழுமையாக தங்களது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தது.
ஆட்ட நேர முடிவில் மெக்சிகோ அணி 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்று ‘ஏ’ பிரிவில் தனது ஆதிக்கத்தை மீண்டும் நிரூபித்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் மெக்சிகோ அணி நாக்அவுட் சுற்றுக்கான தனது முன்னேற்றத்தை மேலும் வலுப்படுத்தியதுடன், முதலிடத்தையும் உறுதிப்படுத்தியது.
மறுபுறம், இந்த தோல்வியால் செக் குடியரசு அணியின் உலகக் கோப்பை பயணம் கடுமையான பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது.