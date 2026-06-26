உலகக் கோப்பை கால்பந்து: அமெரிக்காவை வீழ்த்தி துருக்கி திரில் வெற்றி

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்,
உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரின் 'டி' பிரிவு லீக் ஆட்டத்தில் 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் அமெரிக்காவை துருக்கி வீழ்த்தியது.
இந்திய நேரப்படி இன்று காலை 7.30 மணிக்கு லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில், தொடக்கம் முதலே இரு அணிகளும் அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தின. ஆட்டத்தின் 3-வது நிமிடத்தில் அமெரிக்க வீரர் ஆஸ்டன் ட்ரஸ்டி கோல் அடித்து அணியை 1-0 என முன்னிலை பெற செய்தார்.
பின்னடைவை சந்தித்த துருக்கி விரைவில் மீண்டு வந்தது. 10-வது நிமிடத்தில் ஆர்தா குலர் சமனிலை கோலை அடித்தார். இதனைத் தொடர்ந்து 31-வது நிமிடத்தில் ஓர்குன் கோக்சு கோல் அடித்து துருக்கியை 2-1 என்ற கணக்கில் முன்னிலைக்கு கொண்டு சென்றார். இதனால் முதல் பாதி முடிவில் துருக்கி ஒரு கோல் முன்னிலையில் இருந்தது.
இரண்டாவது பாதியில் தாக்குதல் ஆட்டத்தை தீவிரப்படுத்திய அமெரிக்கா, செபாஸ்டியன் பெர்ஹால்டர் அடித்த கோலின் மூலம் ஆட்டத்தை 2-2 என சமன் செய்தது. அதன்பிறகு வெற்றிக்கான கோலை அடிக்க இரு அணிகளும் கடுமையாக முயன்றது. அப்போது ஆட்டதின் இறுதி நிமிடத்தில் துருக்கி வீரர் கான் அய்ஹான் கோல் அடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார்.
இறுதியில், பரபரப்பாக நடைபெற்ற இந்த லீக் ஆட்டத்தை 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் அமெரிக்காவை துருக்கி வீழ்த்தி திரில் வெற்றி பெற்றது.