1930 முதல் 2026 வரை... இதுவரை கால்பந்து உலகக் கோப்பையை வென்ற அணிகள் - முழு பட்டியல்

புதுடெல்லி,
1930 முதல் 2026 வரை உலகக் கோப்பையை வென்ற அணிகளின் பட்டியல் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
1930-ம் ஆண்டு முதல் முறையாக நடைபெற்ற உலகக்கோப்பை தொடரில் உருகுவே சாம்பியன் பட்டம் வென்றது. அதன்பிறகு இத்தாலி (1934, 1938), உருகுவே (1950), மேற்கு ஜெர்மனி (1954, 1974, 1990), பிரேசில் (1958, 1962, 1970, 1994, 2002), இங்கிலாந்து (1966), அர்ஜென்டினா (1978, 1986, 2022), பிரான்ஸ் (1998, 2018), இத்தாலி (1982, 2006), ஸ்பெயின் (2010, 2026) மற்றும் ஜெர்மனி (2014) ஆகிய அணிகள் உலக சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியுள்ளன.
உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் பிரேசில் அதிகபட்சமாக 5 முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்று முதலிடத்தில் உள்ளது. இத்தாலி மற்றும் ஜெர்மனி தலா 4 முறை, அர்ஜென்டினா 3 முறை, உருகுவே, பிரான்ஸ் மற்றும் ஸ்பெயின் தலா 2 முறை, இங்கிலாந்து ஒரு முறை உலக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளன.
தற்போது 23-வது பிபா உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரில் ஸ்பெயின் அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று, உலகக் கோப்பையை வென்ற அணிகளின் பட்டியலில் தனது பெயரை இரண்டாவது முறையாக பதிவு செய்துள்ளது.