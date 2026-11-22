மான்செஸ்டர்,
17 போட்டிகளாக தொடர்ந்த மான்செஸ்டர் சிட்டியின் ஆதிக்கத்திற்கு புல்ஹாம் முடிவுகட்டியுள்ளது.
இங்கிலாந்து பிரீமியர் லீக் கால்பந்து தொடரில் மான்செஸ்டர் சிட்டி மற்றும் புல்ஹாம் அணிகள் மோதிய போட்டி நவம்பர் 21-ஆம் தேதி மான்செஸ்டரில் உள்ள எதிஹாட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது.
போட்டியின் தொடக்கத்திலிருந்தே இரு அணிகளும் தாக்குதல் ஆட்டத்தில் ஈடுபட்டன. அப்போது ஆட்டத்தின் 16-வது நிமிடத்தில் ரோட்ரிகோ கோல் அடித்து புல்ஹாம் அணிக்கு முன்னிலை பெற்று தந்தார்.
இதையடுத்து, 24-வது நிமிடத்தில் எர்லிங் ஹாலண்ட் கோல் அடித்தார். ஆனால், நடுவர் அந்த கோலை ரத்து செய்தார். இதனால் முதல் பாதியின் முடிவில் புல்ஹாம் அணி 1-0 என முன்னிலையில் இருந்தது.
இரண்டாவது பாதியில் ஆட்டத்தை சமன் செய்ய மான்செஸ்டர் சிட்டி தொடர்ந்து முயற்சி செய்தது. இதன் பலனாக 57-வது நிமிடத்தில் எலியட் ஆண்டர்சன் கோல் அடித்தார். இதனால் ஆட்டம் 1-1 என்ற கோல் கணக்கில் சமநிலையை எட்டியது.
அதன்பிறகு வெற்றிக்கான கோலை அடிக்க இரு அணிகளும் தீவிரமாக முயற்சி செய்தன. ஆனால், இறுதிவரை இரு அணிகளாலும் கூடுதல் கோல் அடிக்க முடியாததால் போட்டி 1-1 என்ற கணக்கில் டிராவில் முடிந்தது.
இந்த டிராவின் மூலம் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி பிரீமியர் லீக்கில் தொடர்ந்து நான்கு போட்டிகளாக வெற்றிபெற முடியாமல் இருந்து வருகிறது. இதற்கு முன்பு மூன்று தொடர் தோல்விகளை சந்தித்திருந்த சிட்டி, இந்த போட்டியில் ஒரு புள்ளியை மட்டுமே பெற்றது.
மறுபுறம், மான்செஸ்டர் சிட்டிக்கு எதிராக தொடர்ந்து 17 போட்டிகளில் தோல்வியடைந்து வந்த புல்ஹாம், இந்த டிராவின் மூலம் அந்த தொடர் தோல்விக்கு முடிவுகட்டியுள்ளது.
இருப்பினும், மான்செஸ்டர் சிட்டி புள்ளிப் பட்டியலில் மூன்றாவது இடத்தை தக்கவைத்துள்ளது. புல்ஹாம் அணி 14-வது இடத்தில் உள்ளது.