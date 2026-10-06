போர்ச்சுகல் அணிக்காக ரொனால்டோ படைத்த வரலாற்று சாதனைகள்

லிஸ்பன்,
உலக கால்பந்து வரலாற்றில் மிகப்பெரிய நட்சத்திரங்களில் ஒருவராக திகழும் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ, கிளப் கால்பந்தில் மட்டுமல்லாமல் போர்ச்சுகல் தேசிய அணிக்காகவும் பல வரலாற்றுச் சாதனைகளை படைத்துள்ளார். 2003ஆம் ஆண்டு போர்ச்சுகல் அணிக்காக அறிமுகமான அவர், இரண்டு தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக தேசிய அணியின் முக்கிய வீரராகவும் கேப்டனாகவும் தொடர்ந்து செயல்பட்டார்.
ரொனால்டோ போர்ச்சுகலுக்காக 234 சர்வதேச போட்டிகளில் 146 கோல்கள் அடித்துள்ளார். இதன் மூலம் ஆண்கள் சர்வதேச கால்பந்தில் அதிக போட்டிகளில் விளையாடிய வீரர் மற்றும் அதிக கோல்கள் அடித்த வீரர் என்ற இரு உலக சாதனைகளையும் தன்வசம் வைத்துள்ளார்.
ரொனால்டோ 234 சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். 2023ஆம் ஆண்டு 200வது சர்வதேச போட்டியில் களமிறங்கிய முதல் வீரர் என்ற பெருமையைப் பெற்றார். இதன் மூலம் போர்ச்சுகல் அணிக்காக மட்டுமல்லாமல், உலகின் அனைத்து ஆண்கள் தேசிய அணிகளிலும் அதிக போட்டிகளில் விளையாடிய வீரராக ரொனால்டோ தொடர்ந்து முன்னிலையில் உள்ளார்.
ரொனால்டோவின் தேசிய அணி பயணத்தில் மிக முக்கியமான தருணம் 2016 ஐரோப்பிய சாம்பியன்ஷிப் வெற்றி. போர்ச்சுகல் தனது வரலாற்றில் முதல் முறையாக யூரோ கோப்பையை வென்றபோது, ரொனால்டோ அணியின் கேப்டனாக இருந்தார். இறுதிப்போட்டியில் காயம் காரணமாக முழுமையாக விளையாட முடியாமல் வெளியேறிய போதிலும், அணியை வெளியில் இருந்து உற்சாகப்படுத்திய அவரது தலைமைத்துவம் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருந்தது.
போர்ச்சுகல் அணியுடன் ரொனால்டோ நேஷன்ஸ் லீக் பட்டத்தையும் வென்றுள்ளார். 2019ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற முதல் நேஷன்ஸ் லீக் இறுதிப்போட்டியில் நெதர்லாந்தை வீழ்த்தி போர்ச்சுகல் கோப்பையை கைப்பற்றியது. 2025ஆம் ஆண்டிலும் போர்ச்சுகல் மீண்டும் நேஷன்ஸ் லீக் பட்டத்தை வென்றது. இதன் மூலம் தேசிய அணியுடன் ரொனால்டோவின் கோப்பை வெற்றிகள் மேலும் அதிகரித்தன.
ரொனால்டோவின் மிகப்பெரிய தனிப்பட்ட சாதனைகளில் ஒன்று 6 உலகக் கோப்பை தொடர்களில் கோல் அடித்த முதல் வீரர் என்ற பெருமை. 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 மற்றும் 2026 ஆகிய உலகக் கோப்பை தொடர்களில் அவர் கோல் அடித்துள்ளார். 2026 உலகக் கோப்பையில் கோல் அடித்ததன் மூலம் இந்த வரலாற்றுச் சாதனையை அவர் படைத்தார்.
ரொனால்டோ சர்வதேச கால்பந்தில் 10 ஹாட்ரிக்குகள் அடித்த முதல் வீரர் என்ற சாதனையையும் படைத்துள்ளார். அவரது 146 கோல்களில் 10 ஹாட்ரிக்குகளும், 28 இரட்டை கோல் ஆட்டங்களும் அடங்குகின்றன. போர்ச்சுகல் வெற்றி பெற்ற பல போட்டிகளில் அவரது கோல்கள் முக்கிய பங்காற்றியுள்ளன.
ரொனால்டோவின் மற்றொரு சிறப்பு, பெரிய போட்டிகளிலும் தகுதிச்சுற்றுகளிலும் தொடர்ந்து கோல் அடித்திருப்பது. உலகக் கோப்பை தகுதிச்சுற்றுகளில் 41 கோல்கள் அடித்துள்ளார். யூரோ தகுதிச்சுற்றுகளிலும் 41 கோல்கள் அடித்துள்ளார்.
ரொனால்டோவின் சாதனைகள் வெறும் கோல் எண்ணிக்கையால் மட்டுமே அளவிடப்படுவதில்லை. பல தலைமுறை வீரர்களுடன் இணைந்து விளையாடிய அவர், போர்ச்சுகல் அணியின் நீண்டகால கேப்டனாக அணியை வழிநடத்தியுள்ளார்.
இவ்வாறு, அதிக சர்வதேச போட்டிகள், அதிக சர்வதேச கோல்கள், அதிக யூரோ கோல்கள், ஆறு உலகக் கோப்பைகளில் கோல், 10 சர்வதேச ஹாட்ரிக்குகள் மற்றும் போர்ச்சுகலுடன் முக்கிய சர்வதேச கோப்பைகள் என ரொனால்டோவின் தேசிய அணி சாதனைகள் நீண்ட பட்டியலாக உள்ளது.