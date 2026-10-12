'உலகக் கோப்பைக்கு பின் ஓய்வு பெற நினைத்தேன்... ஆனால்' - மனம் திறந்த ரொனால்டோ

லிஸ்பன்,
போர்ச்சுகல் கால்பந்து அணியின் நட்சத்திர வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ, அணியிலிருந்து தற்காலிகமாக இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், கால்பந்து வரலாற்றிலேயே தான்தான் சிறந்த வீரர் என்று தெரிவித்துள்ளார்.
போர்ச்சுகல் அணியின் பயிற்சியாளர் ஜார்ஜ் ஜீசஸுடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாட்டைத் தொடர்ந்து இந்த சர்ச்சை உருவானது. நார்வே அணிக்கு எதிரான போட்டியில் ரொனால்டோவை மாற்று வீரராகக் களமிறக்கத் திட்டமிட்டிருந்ததாக கூறப்பட்ட நிலையில், அவர் கடைசி வரை விளையாட வாய்ப்பு பெறவில்லை.
இதனால் அதிருப்தியடைந்த ரொனால்டோ, போர்ச்சுகல் அணியின் முகாமிலிருந்து வெளியேறினார். இதையடுத்து, போர்ச்சுகல் கால்பந்து சம்மேளனம் அவர் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கையைத் தொடங்கி, தற்காலிக இடைநீக்கம் விதித்தது.
இந்நிலையில், இது குறித்து பேசிய ரொனால்டோ, தனது ஆட்டத்திறனும் கோல் எண்ணிக்கையும் போதிய அளவில் மதிக்கப்படவில்லை என்று கூறினார்.
“மக்கள் எனது தற்போதைய ஆட்டத்திறனையும், நான் அடிக்கும் கோல்களையும் சரியாக மதிப்பதில்லை. ஆனால், புள்ளிவிவரங்களும் சாதனைகளும் உண்மையை சொல்லும். கால்பந்து வரலாற்றிலேயே நான்தான் சிறந்த வீரர்” என்று அவர் தெரிவித்தார்.
2026 உலகக் கோப்பையில் போர்ச்சுகல் அணி வெளியேறியதைத் தொடர்ந்து, சர்வதேசக் கால்பந்திலிருந்து ஓய்வுபெறுவது குறித்து யோசித்ததாகவும், அதற்காக விடைபெறும் கடிதம் ஒன்றைத் தயாரித்திருந்ததாகவும் ரொனால்டோ தெரிவித்துள்ளார். இருப்பினும், போர்ச்சுகல் கால்பந்து சம்மேளனத் தலைவர் பெட்ரோ புரோன்சாவுடனான உரையாடலுக்கு பிறகு தனது முடிவை மாற்றிக்கொண்டதாக கூறியுள்ளார்.
அணியின் முகாமிலிருந்து வெளியேறிய தனது செயலுக்காக சக வீரர்களிடமும் ரசிகர்களிடமும் ரொனால்டோ மன்னிப்பு கேட்டுள்ளார். அதே நேரத்தில், பயிற்சியாளர் தன்னிடம் அளித்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றவில்லை என்பதே தனது அதிருப்திக்கு காரணம் என்றும் விளக்கமளித்துள்ளார்.
இடைநீக்கத்துக்குப் பிறகும் போர்ச்சுகல் அணிக்காக விளையாடத் தயாராக இருப்பதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார். தற்போது சவுதி அரேபியாவின் அல் நாசர் கிளப் அணிக்காக விளையாடி வரும் ரொனால்டோ, தனது கால்பந்து பயணத்தை தொடரும் விருப்பத்தையும் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.