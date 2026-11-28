ஓஹியோ,
2026-ம் ஆண்டு மேஜர் லீக் சாக்கர் (எம்.எல்.எஸ்.) பிளேஆப் தொடரில் நடப்பு சாம்பியனான இன்டர் மியாமி அணி, முதல் சுற்றிலேயே வெளியேறியது. கொலம்பஸ் குரூ அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது ஆட்டத்தில் 0-1 என்ற கோல் கணக்கில் தோல்வியடைந்ததைத் தொடர்ந்து, அந்த அணியின் பிளேஆப் பயணம் முடிவுக்கு வந்தது.
மூன்று ஆட்டங்கள் கொண்ட முதல் சுற்று தொடரில், நவம்பர் 21-ம் தேதி நடைபெற்ற முதல் ஆட்டத்தில் கொலம்பஸ் குரூ அணி 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றிருந்தது. இதனால் இரண்டாவது ஆட்டத்தில் வெற்றி அல்லது சமநிலை பெற்றாலே அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறலாம் என்ற சாதகமான நிலையில் கொலம்பஸ் குரூ களமிறங்கியது.
ஓஹியோவில் உள்ள ஸ்காட்ஸ் மிராக்கிள்-க்ரோ மைதானத்தில் நடைபெற்ற இரண்டாவது ஆட்டத்தில், இரு அணிகளும் நீண்ட நேரம் கோல் அடிக்கவில்லை. இந்நிலையில், கூடுதல் நேரத்தில் சாண்டியாகோ ரோட்ரிக்ஸ் அடித்த கோல் கொலம்பஸ் குரூ அணிக்கு வெற்றியைத் தேடித்தந்தது. இதன் மூலம் அந்த அணி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது.
லியோனல் மெஸ்ஸி 2023-ம் ஆண்டு இன்டர் மியாமி அணியில் இணைந்த பிறகு, அந்த அணி எம்.எல்.எஸ். பிளேஆப் முதல் சுற்றிலேயே வெளியேறுவது இது இரண்டாவது முறையாகும். இதற்கு முன்பு 2024-ம் ஆண்டு அட்லாண்டா யுனைடெட் அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது ஆட்டத்தில் தோல்வியடைந்து வெளியேறியது.