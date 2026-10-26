ஐ.எஸ்.எல் - கடைசி நிமிடம் வரை பரபரப்பு... டிராவில் முடிந்த கேரளா - மும்பை ஆட்டம்

கொச்சி ,
கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ் எப்.சி. மற்றும் மும்பை சிட்டி எப்.சி. அணிகளுக்கு இடையிலான ஆட்டம் 0-0 என்ற கோல் கணக்கில் டிராவில் முடிந்தது.
இந்தியன் சூப்பர் லீக் (ஐ.எஸ்.எல்.) 2026-27 கால்பந்து தொடரில், கொச்சியில் உள்ள ஜவஹர்லால் நேரு மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ் எப்.சி. - மும்பை சிட்டி எப்.சி. அணிகள் மோதின. இந்தப் போட்டியைக் காண ஏராளமான ரசிகர்கள் திரண்டிருந்தனர்.
விறுவிறுப்பாக நடந்த இந்த ஆட்டத்தில் கோல் மழை பொழியும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தனர். அதன்படி, இரு அணி வீரர்களும் கோல் அடிக்க கடுமையாக போராடினர். இருப்பினும் முதல் பாதியில் எந்த கோலும் பதிவாகவில்லை.
இதையடுத்து இரண்டாவது பாதியிலும் இரு அணிகளும் கோல் அடிக்க தீவிரமாக முயன்றன. 52-வது நிமிடத்தில் மும்பை சிட்டி அணியின் ஆகாஷ் மிஷ்ரா தலையால் முட்டி முட்டித் தள்ளிய பந்து கோல் கம்பத்தில் பட்டுத் திரும்பியது.
தொடர்ந்து இரு அணிகளும் வீரர்களை மாற்றி ஆட்டத்தில் வேகத்தை கூட்டின. கடைசி நிமிடங்கள் வரை கோல் அடிக்க முயற்சி செய்தபோதிலும், எந்த அணியாலும் கோல் அடிக்க முடியவில்லை.
இறுதியில் ஆட்டம் 0-0 என்ற கோல் கணக்கில் டிராவில் முடிந்தது. இதன் மூலம் இரு அணிகளுக்கும் தலா ஒரு புள்ளி கிடைத்தது. மூன்று ஆட்டங்களில் ஒரு வெற்றி, ஒரு டிரா, ஒரு தோல்வியுடன் கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ் 4 புள்ளிகளைப் பெற்றுள்ளது. மும்பை சிட்டி அணி மூன்று ஆட்டங்களில் ஒரு தோல்வி, இரண்டு டிராக்களுடன் 2 புள்ளிகளை பெற்றுள்ளது.