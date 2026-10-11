ஐ.எஸ்.எல். கால்பந்து: இன்று 2 மெகா மோதல்கள் - களமிறங்கும் டாப் அணிகள்

13-வது இந்தியன் சூப்பர் லீக் (ஐ.எஸ்.எல்.) கால்பந்து தொடர் நேற்று தொடங்கியது. அடுத்த ஆண்டு மே 31-ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ள இந்தத் தொடரில் 13 அணிகள் பங்கேற்கின்றன.
நடப்பு சாம்பியன் ஈஸ்ட் பெங்கால், முன்னாள் சாம்பியன்களான சென்னையின் எப்.சி., மோகன் பகான், பெங்களூரு எப்.சி. உள்ளிட்ட 13 அணிகள் இந்தத் தொடரில் களமிறங்கியுள்ளன.
லீக் சுற்றில் ஒவ்வொரு அணியும் உள்ளூர் மற்றும் வெளியூர் அடிப்படையில் மற்ற அணிகளுடன் தலா ஒரு முறை மோதும். லீக் சுற்றின் முடிவில் புள்ளிப் பட்டியலில் முதல் 6 இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் அடுத்த சுற்றான பிளே-ஆப் சுற்றுக்குத் தகுதி பெறும்.
இந்த தொடரில் இன்று 2 ஆட்டங்கள் நடைபெறுகின்றன. இதில் இன்டர் காஷி - கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ் அணிகள் மாலை 5 மணிக்கும், சர்ச்சில் பிரதர்ஸ் - மும்பை சிட்டி அணிகள் இரவு 7.30 மணிக்கும் மோதுகின்றன.