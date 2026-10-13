கால்பந்து

ஐ.எஸ்.எல்.கால்பந்து: நார்த் ஈஸ்ட் யுனைடெட் அணி வெற்றி

இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் போட்டி நடந்து வருகிறது.
ஐ.எஸ்.எல்.கால்பந்து: நார்த் ஈஸ்ட் யுனைடெட் அணி வெற்றி
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கவுகாத்தி,

13-வது இந்தியன் சூப்பர் லீக் (ஐ.எஸ்.எல்.) கால்பந்து தொடர் கடந்த 10ம் தேதி தொடங்கியது. அடுத்த ஆண்டு மே 31-ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ள இந்தத் தொடரில் 13 அணிகள் பங்கேற்கின்றன. இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் போட்டி நடந்து வருகிறது.

இதில் கவுகாத்தியில் நேற்றிரவு நடந்த ஆட்டத்தில் நார்த் ஈஸ்ட் யுனைடெட் - மோகன் பகான் சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணிகள் மோதின.

பரபரப்பான இந்த ஆட்டத்தில் சிறப்பாக விளையாடிய நார்த் ஈஸ்ட் யுனைடெட் 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் மோகன் பகான் சூப்பர் ஜெயன்ட்டை தோற்கடித்தது. கடைசி நிமிடத்தில் ஜிதின் கோலடித்தார்.

கால்பந்து
Football match
ஐ.எஸ்.எல்.
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Daily Thanthi
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