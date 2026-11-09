ரொனால்டோவின் 23 ஆண்டுகால பங்களிப்புக்கு இதுதான் மரியாதையா? - போர்ச்சுகல் அணியை மறைமுகமாக சாடிய கபீப்

லிஸ்பன்,
சர்வதேச கால்பந்து போட்டிகளில் இருந்து கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ ஓய்வு பெற்றதைத் தொடர்ந்து, அவரை போர்ச்சுகல் அணி நடத்திய விதம் குறித்து யு.எப்.சி. முன்னாள் சாம்பியன் கபீப் விமர்சித்துள்ளார்.
41 வயதான ரொனால்டோ, கடந்த நவம்பர் 5-ம் தேதி 23 ஆண்டுகால சர்வதேச கால்பந்து வாழ்க்கைக்கு விடை கொடுப்பதாக அறிவித்தார்.
இதையடுத்து, ரொனால்டோவின் நெருங்கிய நண்பரான கபீப் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் அவரைப் பாராட்டி ஒரு பதிவைப் பகிர்ந்தார்.
அதில், “கால்பந்துக்காக ரொனால்டோ செய்த பங்களிப்பை வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாது. அதேபோல், அவர் தனது முழு உழைப்பையும் கொடுத்து விளையாடிய அணிகள் அவரை நடத்திய விதத்தையும் விவரிக்க முடியாது. உங்களால் முடிந்த அனைத்தையும் கொடுத்த பிறகு, உங்களை தேவையற்றவராக மாற்றிவிடுகிறார்கள்" என்று குறிப்பிட்டார். இந்தக் கருத்து போர்ச்சுகல் அணியில் ரொனால்டோவுக்கு அளிக்கப்பட்ட அணுகுமுறையை மறைமுகமாக விமர்சிப்பதாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
ரொனால்டோவின் ஓய்வு முடிவுக்குப் பின்னணியில் போர்ச்சுகல் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் ஜார்ஜ் ஜீசஸுடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு முக்கியக் காரணமாக அமைந்தது.
கடந்த செப்டம்பர் 27-ம் தேதி நார்வேக்கு எதிரான நேஷன்ஸ் லீக் போட்டியில் ரொனால்டோ தொடக்க வீரராகக் களமிறங்கவில்லை. மாற்று வீரராகக் களமிறக்கப்படுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அவருக்கு விளையாட வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை.
இதனால் அதிருப்தியடைந்த ரொனால்டோ, செப்டம்பர் 30-ம் தேதி டென்மார்க்கின் கோபன்ஹேகனில் இருந்த போர்ச்சுகல் அணியின் பயிற்சி முகாமிலிருந்து வெளியேறினார். பயிற்சியாளர் அளித்த வாக்குறுதிகளை மீறிவிட்டதாகவும் அவர் குற்றம்சாட்டினார்.
இந்தச் சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, போர்ச்சுகல் கால்பந்து சம்மேளனம் ரொனால்டோவுக்கு 30 நாட்கள் விளையாடத் தடை விதித்ததுடன், 255 யூரோ அபராதமும் விதித்தது.
2003-ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் போர்ச்சுகல் அணிக்காக அறிமுகமான ரொனால்டோ, 23 ஆண்டுகள் சர்வதேச கால்பந்தில் விளையாடியுள்ளார்.
போட்டிகள்: 234 சர்வதேசப் போட்டிகள்.
கோல்கள்: 146 கோல்கள்.
சாதனை: ஆண்கள் சர்வதேச கால்பந்தில் அதிகப் போட்டிகளில் விளையாடியவர், அதிக கோல்கள் அடித்தவர் என்ற உலகச் சாதனைகள்.
முக்கியப் பட்டங்கள்: 2016 ஐரோப்பிய சாம்பியன்ஷிப், 2019 மற்றும் 2025 நேஷன்ஸ் லீக் பட்டங்கள்.
உலகக் கோப்பை: 6 உலகக் கோப்பைத் தொடர்களில் விளையாடிய முதல் வீரர்; ஆறு தொடர்களிலும் கோல் அடித்தவர்.
இதற்கிடையே, சர்வதேசப் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்றாலும், சவுதி அரேபியாவின் அல் நஸ்ர் கிளப் அணிக்காக ரொனால்டோ தொடர்ந்து விளையாட உள்ளார்.