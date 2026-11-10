2026-ம் ஆண்டின் சிறந்த கால்பந்து அணி... 18-வது முறையாக இடம்பிடித்து மெஸ்சி சாதனை

ஜெனீவா,
உலகின் சிறந்த கால்பந்து வீரர்களைத் தேர்வு செய்யும் பிப்ரோ (FIFPRO) அமைப்பின் 2026-ம் ஆண்டுக்கான சிறந்த 11 வீரர்கள் பட்டியலில் அர்ஜென்டினா நட்சத்திரம் லியோனல் மெஸ்சி 18-வது முறையாக இடம்பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளார்.
உலகம் முழுவதும் உள்ள தொழில்முறை கால்பந்து வீரர்கள் வாக்களித்து ஆண்டின் சிறந்த 11 வீரர்களைத் தேர்வு செய்யும் முறையை பிப்ரோ அமைப்பு நடத்தி வருகிறது.
அந்த வகையில், 2026-ம் ஆண்டுக்கான சிறந்த கால்பந்து அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 39 வயதான அர்ஜென்டினா நட்சத்திர வீரர் லியோனல் மெஸ்சி 18-வது முறையாக இடம்பிடித்துள்ளார். இதன் மூலம் இந்தப் பட்டியலில் அதிக முறை இடம்பெற்ற வீரர் என்ற தனது சாதனையை அவர் மேலும் நீட்டித்துள்ளார்.
தற்போது அமெரிக்காவின் இன்டர் மியாமி கிளப்புக்காக மெஸ்சி விளையாடி வருகிறார். ஐரோப்பாவுக்கு வெளியே உள்ள கிளப்பில் விளையாடும் வீரர் ஒருவர் இந்த அணியில் இடம்பெறுவது இதுவே முதல் முறையாகும்.
இந்த அணியில் பிரான்சின் கிலியன் எம்பாப்பே, நார்வேயின் எர்லிங் ஹாலண்ட், இங்கிலாந்தின் ஜூட் பெல்லிங்ஹாம், ஸ்பெயினின் லாமின் யமால் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்களும் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
குறிப்பாக, உலகக் கோப்பையை வென்ற ஸ்பெயின் அணியைச் சேர்ந்த டேவிட் ராயா, பாவ் குபார்சி, ரோட்ரி, லாமின் யமால் என 4 வீரர்கள் இந்த அணியில் இடம்பிடித்துள்ளனர்.
இதற்கிடையே, சமீபத்தில் உலகின் சிறந்த கால்பந்து வீரருக்கான பலோன் டி'ஓர் விருதை வென்ற இங்கிலாந்து நட்சத்திரம் ஹாரி கேனுக்கு இந்த அணியில் இடம் கிடைக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பிப்ரோ அமைப்பின் 2026-ம் ஆண்டுக்கான சிறந்த 11 வீரர்கள் பட்டியல்:
கோல்கீப்பர்:
டேவிட் ராயா (ஸ்பெயின்)
பின்கள வீரர்கள்:
பாவ் குபார்சி (ஸ்பெயின்)
அஷ்ரப் ஹகிமி (மொராக்கோ)
நூனோ மெண்டஸ் (போர்ச்சுகல்)
நடுகள வீரர்கள்:
ஜூட் பெல்லிங்ஹாம் (இங்கிலாந்து)
ரோட்ரி (ஸ்பெயின்)
விட்டினா (போர்ச்சுகல்)
முன்கள வீரர்கள்:-
எர்லிங் ஹாலண்ட் (நார்வே)
கிலியன் எம்பாப்பே (பிரான்ஸ்)
லியோனல் மெஸ்சி (அர்ஜென்டினா)
லாமின் யமால் (ஸ்பெயின்)