எம்.எல்.எஸ் வரலாற்றில் இதுவரை யாரும் செய்யாத சாதனை - தொடர்ந்து 2-வது ஆண்டாக கோல்டன் பூட் வென்ற மெஸ்ஸி

மயாமி,
அர்ஜென்டினா கால்பந்து நட்சத்திரம் லியோனல் மெஸ்ஸி, எம்.எல்.எஸ் தொடரில் தொடர்ந்து 2-வது ஆண்டாக கோல்டன் பூட் விருதை வென்று வரலாறு படைத்துள்ளார்.
2026-ம் ஆண்டுக்கான எம்.எல்.எஸ் சீசனில் இன்டர் மயாமி அணிக்காக விளையாடிய மெஸ்ஸி, மொத்தம் 26 கோல்கள் அடித்து அதிக கோல்கள் அடித்த வீரர்களின் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்தார். இதன் மூலம் இந்த விருதை தொடர்ந்து இரண்டு ஆண்டுகள் வென்ற முதல் வீரர் என்ற பெருமையைப் பெற்றுள்ளார்.
கடந்த 2025-ம் ஆண்டு சீசனில் 29 கோல்கள் அடித்து கோல்டன் பூட் விருதை வென்ற மெஸ்ஸி, இந்த ஆண்டும் தனது சிறப்பான ஆட்டத்தைத் தொடர்ந்து 26 கோல்களுடன் விருதைத் தக்கவைத்துக் கொண்டார்.
இந்த ஆண்டுக்கான கோல் பட்டியலில் எப்.சி. டல்லாஸ் அணியின் பெட்டார் மூசா 22 கோல்களுடன் 2-வது இடத்தையும், நாஷ்வில் அணியின் சாம் சரிட்ஜ் 21 கோல்களுடன் 3-வது இடத்தையும் பிடித்தனர்.
இதன் மூலம் எம்.எல்.எஸ் வரலாற்றில் இரண்டு முறை கோல்டன் பூட் விருதை வென்ற 6-வது வீரர் என்ற பெருமையையும் மெஸ்ஸி பெற்றுள்ளார். அதுமட்டுமின்றி, இந்த விருதை அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் வென்ற முதல் வீரர் என்ற சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளார்.