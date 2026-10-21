கால்பந்து

வில்லாரியல் அணியை பந்தாடிய லிவர்பூல்.... சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் தொடர்ச்சியாக 3-வது வெற்றி

முதல் பாதி முடிவில் இரு அணிகளும் 2-2 என்ற கோல் கணக்கில் சமநிலையில் இருந்தன.
லிவர்பூல்
Published on

லிவர்பூல்,

ஐரோப்பிய சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடரில் வில்லாரியல் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் லிவர்பூல் அணி 4-3 என்ற கோல் கணக்கில் திரில் வெற்றி பெற்றது.

தொடக்கத்தில் ஆதிக்கம்

ஆன்பீல்டில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில், 4-வது நிமிடத்திலேயே வில்லாரியல் வீரர் ஜார்ஜஸ் மிகாவுதாட்சே கோல் அடித்து தனது அணிக்கு முன்னிலை பெற்று தந்தார். தொடர்ந்து 29-வது நிமிடத்தில் செர்ஜி கார்டோனா கோல் அடிக்க, வில்லாரியல் அணி 2-0 என முன்னிலை பெற்றது.

இதையடுத்து 36-வது நிமிடத்தில் லிவர்பூல் அணியின் அலெக்சிஸ் மெக் அலிஸ்டர் கோல் அடித்து இடைவெளியை குறைத்தார்.

தொடர்ந்து முதல் பாதியின் கூடுதல் நேரத்தில், 45+2-வது நிமிடத்தில் ரொனால்ட் அராவுஹோ கோலடித்தார். இதனால் முதல் பாதி முடிவில் இரு அணிகளும் 2-2 என்ற கோல் கணக்கில் சமநிலையில் இருந்தன.

அடுத்தடுத்து கோல்கள்

இதையடுத்து இரண்டாவது பாதியின் 65-வது நிமிடத்தில் மெக் அலிஸ்டர் தனது இரண்டாவது கோலை அடித்தார். இதன் மூலம் லிவர்பூல் அணி 3-2 என முன்னிலை பெற்றது.

அடுத்த மூன்று நிமிடங்களிலேயே, 68-வது நிமிடத்தில் புளோரியன் விர்ட்ஸ் கோல் அடித்தார். இதனால் லிவர்பூல் அணியின் முன்னிலை 4-2 என அதிகரித்தது.

போராடிய வில்லாரியல்

ஆட்டத்தின் இறுதிக்கட்டத்தில் வில்லாரியல் அணி மீண்டும் கோல் அடித்து நெருக்கடி கொடுத்தது. 87-வது நிமிடத்தில் டானி ஒலுவாசெய் கோல் அடித்தார். இதனால் ஸ்கோர் 4-3 ஆனது.

இருப்பினும், எஞ்சிய நேரத்தில் மேலும் கோல் அடிக்க முடியாததால் வில்லாரியல் அணி தோல்வியைத் தழுவியது. லிவர்பூல் அணி 4-3 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.

3-வது வெற்றி

இந்த வெற்றியின் மூலம் சாம்பியன்ஸ் லீக் தொடரின் லீக் சுற்றில் லிவர்பூல் அணி விளையாடிய முதல் மூன்று போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

கால்பந்து
Champions League
லிவர்பூல்
liverpool
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com