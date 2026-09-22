தனது கடைசி சர்வதேச போட்டிக்கான சிறப்பு ஜெர்சியை அறிமுகம் செய்த மெஸ்ஸி

பியூனஸ் அயர்ஸ்,
அர்ஜென்டினா கால்பந்து அணியின் நட்சத்திர வீரர் லியோனல் மெஸ்சி சர்வதேச போட்டிகளிலிருந்து ஓய்வு பெற்றுள்ள நிலையில் , தனது சொந்த மண்ணில் விளையாட உள்ள கடைசி சர்வதேச போட்டிக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு ஜெர்சியை வெளியிட்டுள்ளார்.
அர்ஜென்டினா அணிக்காக பல ஆண்டுகளாக விளையாடி வரும் மெஸ்சி, தனது சொந்த மண்ணில் நடைபெற உள்ள அடுத்த சர்வதேச போட்டியில் கடைசியாக களமிறங்க உள்ளார். இதையொட்டி அவருக்காக சிறப்பு ஜெர்சி தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.அந்த சிறப்பு ஜெர்சியை மெஸ்சி வெளியிட்டுள்ள நிலையில், அது தொடர்பான புகைப்படங்கள் மற்றும் தகவல்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்றுள்ளன.
அர்ஜென்டினா அணிக்காக மெஸ்சி பல்வேறு சாதனைகளை படைத்துள்ளார். அவரது தலைமையில் அர்ஜென்டினா அணி 2021-ம் ஆண்டு கோபா அமெரிக்கா கோப்பையையும், 2022-ம் ஆண்டு உலகக் கோப்பையையும் வென்றது.