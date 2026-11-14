70 கோல்கள்... எகிப்து கால்பந்தில் புதிய வரலாறு படைத்த முகமது சலா

2027-ம் ஆண்டு ஆப்பிரிக்க கோப்பை கால்பந்து தொடருக்கான தகுதிச் சுற்று ஆட்டத்தில் எகிப்து - மலாவி அணிகள் மோதின. கெய்ரோவில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய எகிப்து அணிக்கு, 6-வது நிமிடத்தில் நாசர் மஹர் முதல் கோல் அடித்தார்.
தொடர்ந்து 10-வது நிமிடத்தில் ஓமர் மர்மூஷும், முதல் பாதி முடிவதற்கு முன்பாக முகமது ஹானியும் கோல் அடித்தனர். இதனால் முதல் பாதியில் எகிப்து அணி 3-0 என முன்னிலை பெற்றது.
இரண்டாவது பாதியிலும் ஆதிக்கத்தை தொடர்ந்த எகிப்து அணிக்கு, ஆட்டத்தின் 83-வது நிமிடத்தில் சலா கோலடித்தார். பின்னர் ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரத்தில் கிடைத்த பெனால்டி வாய்ப்பை சலா சரியாக பயன்படுத்தி கோல் அடித்தார். இறுதியில் எகிப்து அணி 5-0 என்ற கோல் கணக்கில் அபார வெற்றி பெற்றது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் தகுதிச் சுற்று குரூப் பி பிரிவில் 3 ஆட்டங்களில் 7 புள்ளிகளுடன் எகிப்து முதலிடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளது. மலாவி அணி 3 புள்ளிகளுடன் 3-வது இடத்தில் உள்ளது.
இப்போட்டியில் 2 கோல்கள் அடித்ததன் மூலம், எகித்து அணிக்காக 70 சர்வதேச கோல்கள் அடித்த முதல் வீரர் என்ற சாதனையை சலா படைத்துள்ளார். இதற்கு முன்பு ஹொசாம் ஹசான் 69 கோல்களுடன் முதலிடத்தில் இருந்தார். தற்போது சலா அவரை முந்தி முதலிடம் பிடித்துள்ளார்.