உலகக்கோப்பை கால்பந்து: பிரேசில் - மொராக்கோ ஆட்டம் டிரா

வாஷிங்டன்,
உலகில் அதிக ரசிகர்களை கொண்ட விளையாட்டு தொடராக உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடர் திகழ்கிறது. அந்த வகையில் 23வது உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடர் கடந்த 11ம் தேதி தொடங்கியது. மெக்சிகோ, கனடா, அமெரிக்கா ஆகிய 3 நாடுகளில் உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடர் நடைபெறுகிறது. 12 பிரிவுகளில் தலா 4 அணிகள் வீதம் மொத்தம் 48 அணிகள் உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரில் பங்கேற்றுள்ளன. ஒவ்வொரு அணியும் மற்ற அணிகளுடன் தலா ஒரு முறை மோதும். லீக் சுற்றுகளின் முடிவில் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் டாப் - 2 இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் மற்றும் 3வது இடத்தை பிடிக்கும் சிறந்த 8 அணிகள் என மொத்தம் 32 அணிகள் நாக் அவுட் சுற்றுக்கு முன்னேறும்.
இந்நிலையில், உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரில் குரூப் சி பிரிவில் இன்று நடைபெற்ற லீக் ஆட்டத்தில் பிரேசில் - மொராக்கோ அணிகள் மோதின. மிகவும் பரபரப்பாக நடந்த இந்த ஆட்டத்தின் 21வது நிமிடத்தில் மொராக்கோ வீரர் இஸ்மாயில் சய்பரி கோல் அடித்தார். இதனால் 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் மொராக்கோ முன்னிலை பெற்றது.
இதையடுத்து ஆட்டம் சூடுபிடித்த நிலையில் 32வது நிமிடத்தில் பிரேசில் வீரர் வினிசியஸ் ஜுனியர் கோல் அடித்தார். இதனால் இரு அணிகளும் தலா 1 கோலுடன் சம நிலை பெற்றது. இதனை தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 2வது பாதியில் இரு அணிகளும் கோல் அடிக்க பல்வேறு முயற்சிகள் மேற்கொண்டன. ஆனால், அந்த முயற்சிகள் முறியடிக்கப்பட்டன.
ஆட்டத்தின் 90 நிமிடங்களும் நிறைவடைந்த நிலையில் இரு அணிகளும் 1-1 என சமநிலையில் இருந்ததால் கூடுதலாக 10 நிமிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டது. ஆனால், கூடுதலாக ஒதுக்கப்பட்ட நேரத்திலும் இரு அணிகளாலும் கோல் அடிக்க முடியவில்லை. இறுதியில் பிரேசில் - மொராக்கோ ஆட்டம் 1-1 என்ற கோல் கணக்கில் டிராவில் முடிந்தது. இதையடுத்து, இரு அணிகளுக்கும் தலா 1 புள்ளி வழங்கப்பட்டது.