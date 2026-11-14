மைதானம் முழுவதும் 7-ம் எண் ஜெர்சி... ரொனால்டோவுக்கு பிரியாவிடை அளிக்க தயாரான போர்ச்சுகல்

லிஸ்பன்,
சர்வதேச கால்பந்து போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவுக்கு பிரியாவிடை அளிக்க போர்ச்சுகல் கால்பந்து அணி தயாராகியுள்ளது.
நேஷன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடரில் போர்ச்சுகல் - டென்மார்க் அணிகள் மோதும் போட்டி பிராகா நகரில் உள்ள முனிசிபல் மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளது. சர்வதேசப் போட்டிகளில் இருந்து ரொனால்டோ ஓய்வு அறிவித்த பிறகு போர்ச்சுகல் அணி விளையாடும் முதல் போட்டி இதுவாகும்.
இதையொட்டி, போட்டிக்கு முன்பாக மைதானத்துக்குள் நுழையும்போது போர்ச்சுகல் வீரர்கள் அனைவரும் ரொனால்டோ நீண்ட காலமாக அணிந்த 7-ம் எண் ஜெர்சியை அணிந்து வர உள்ளனர். மேலும், போட்டி தொடங்கிய 7-வது நிமிடத்தில் ஆட்டம் சிறிது நேரம் நிறுத்தப்படும். அப்போது ரசிகர்கள் எழுந்து நின்று கைதட்டி ரொனால்டோவுக்கு பிரியாவிடை அளிக்க உள்ளனர்.
இதுகுறித்து பேசிய பயிற்சியாளர் ஜார்ஜ் ஜீசஸ், இந்த முடிவை கால்பந்து கூட்டமைப்புதான் எடுத்ததாகத் தெரிவித்தார். மேலும், 23 ஆண்டுகளாக போர்ச்சுகல் அணிக்காக ரொனால்டோ செய்த சாதனைகளையும், உலக கால்பந்தில் அவர் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தையும் யாராலும் மறக்க முடியாது என்று பாராட்டினார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் ரொனால்டோ நேரில் பங்கேற்பாரா என்பது குறித்து இதுவரை உறுதியான தகவல் வெளியாகவில்லை.
ரொனால்டோ 2003-ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 20-ம் தேதி கஜகஸ்தான் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் மாற்று வீரராகக் களமிறங்கி போர்ச்சுகல் அணிக்காக தனது பயணத்தைத் தொடங்கினார். 23 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நீடித்த அவரது சர்வதேசப் பயணம் 234 போட்டிகளில் 146 கோல்களுடன் நிறைவடைந்தது.
ஆண்கள் சர்வதேச கால்பந்தில் அதிக போட்டிகளில் விளையாடிய வீரர், அதிக கோல்கள் அடித்த வீரர் ஆகிய இரு உலக சாதனைகளும் ரொனால்டோ வசமே உள்ளன.
உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரில் 6 வெவ்வேறு தொடர்களில் கோல் அடித்த முதல் வீரர் என்ற சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளார். உலகக்கோப்பையில் 11 கோல்களும், ஐரோப்பிய சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் 14 கோல்களும் அடித்துள்ளார்.
போர்ச்சுகல் அணிக்காக யூரோ 2016 கோப்பையை வென்றதுடன், 2019 மற்றும் 2025-ம் ஆண்டுகளில் நேஷன்ஸ் லீக் கோப்பைகளையும் கைப்பற்றியுள்ளார். இத்தகைய சாதனைகளைப் படைத்த ரொனால்டோவுக்கு, அவரது அடையாளமான 7-ம் எண்ணின் மூலம் மரியாதை செலுத்த போர்ச்சுகல் அணி தயாராகியுள்ளது.