ஹாட்ரிக் கோல் அடித்த பெர்னாண்டஸ்... பிரீமியர் லீக்கில் முதல் வெற்றியை பதிவு செய்த மான்செஸ்டர் யுனைடெட்

மான்செஸ்டர்,
பிரீமியர் லீக் தொடரில் இப்ஸ்விச் டவுன் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 5-2 என்ற கோல் கணக்கில் அபார வெற்றி பெற்ற மான்செஸ்டர் யுனைடெட், தொடரில் தனது முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
பிரீமியர் லீக் தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மற்றும் இப்ஸ்விச் டவுன் அணிகள் மோதின. இப்போட்டியின் 29-வது நிமிடத்தில் இப்ஸ்விச் டவுன் அணியின் லீப் டேவிஸ் கோல் அடித்து தனது அணியை 1-0 என முன்னிலை பெறச் செய்தார்.
இதையடுத்து 40-வது நிமிடத்தில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியின் புருனோ பெர்னாண்டஸ் கோல் அடித்து ஆட்டத்தை 1-1 என சமன் செய்தார். இதனால் முதல் பாதி சமநிலையில் முடிந்தது.
இரண்டாவது பாதியில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணி தனது தாக்குதல் ஆட்டத்தை தீவிரப்படுத்தியது. 56-வது நிமிடத்தில் மான்செஸ்டர் அணியின் ஹாரி மாகுவையர் அடித்த பந்து, இப்ஸ்விச் டவுன் வீரர் ஜேக்கப் கிரீவ்ஸ் மீது பட்டு திசைமாறி கோலானது (சொந்த கோல்) . இதனால் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2-1 என முன்னிலை பெற்றது.
தொடர்ந்து 61-வது நிமிடத்தில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணிக்கு பெனால்டி வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதனை புருனோ பெர்னாண்டஸ் கோலாக மாற்றி, அணியின் முன்னிலையை 3-1 என உயர்த்தினார்.
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் தொடர்ந்து தாக்குதல் ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய நிலையில், 68-வது நிமிடத்தில் மீண்டும் கோல் அடித்த புருனோ பெர்னாண்டஸ், தனது ஹாட்ரிக் கோலை பதிவு செய்தார். இதையடுத்து 83-வது நிமிடத்தில் மத்தேயுஸ் குன்ஹா கோல் அடிக்க, மான்செஸ்டர் 5-1 என முன்னிலை பெற்றது.
கூடுதல் நேரமான 90+1-வது நிமிடத்தில் இப்ஸ்விச் டவுன் அணியின் சுபா அக்போம் கோல் அடித்தார். இறுதியில் 5-2 என்ற கோல் கணக்கில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அபார வெற்றி பெற்றது.
முதல் போட்டியில் பின்னடைவை சந்தித்திருந்த மான்செஸ்டர் யுனைடெட், இப்ஸ்விச் டவுனுக்கு எதிரான இந்த வெற்றியின் மூலம் பிரீமியர் லீக் தொடரில் தனது முதல் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.