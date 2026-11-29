மான்செஸ்டர் ,
89 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஓல்ட் டிராபர்டில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியை பிரென்ட்போர்ட் வீழ்த்தியுள்ளது.
நடப்பு பிரீமியர் லீக் கால்பந்து தொடரில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணிக்கு மற்றொரு அதிர்ச்சி தோல்வி கிடைத்துள்ளது. ஓல்ட் டிராபர்டில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் பிரென்ட்போர்ட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணிகள் மோதின.
இந்த ஆட்டத்தின் தொடக்கம் முதலே மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணி தாக்குதல் ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. ஹாரி மகுவயர் தலையால் முட்டி அடித்த பந்து கோல் கம்பத்தில் பட்டுத் திரும்பியது. ஜோஷுவா ஜிர்க்ஸியின் முயற்சியையும் பிரென்ட்போர்ட் கோல்கீப்பர் கெய்ம்ஹின் கெலெஹர் தடுத்தார்.
அப்போது, 19-வது நிமிடத்தில் டாங்கோ ஓவாட்டாரா கொடுத்த பந்தை பெற்ற கால்லம் வில்சன், அதை கோலாக்கி பிரென்ட்போர்ட் அணிக்கு முன்னிலை பெற்றுத் தந்தார். தொடர்ந்து 32-வது நிமிடத்தில் ஓவாட்டாராவின் உதவியுடன் வில்சன் மீண்டும் கோல் அடித்தார். இதனால் முதல் பாதியின் முடிவில் பிரென்ட்போர்ட் 2-0 என முன்னிலை வகித்தது.
இரண்டாவது பாதியிலும் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணி கோல் அடிக்க தீவிரமாக முயற்சித்தது. ஆனால், பேட்ரிக் டோர்கு மற்றும் மாற்று வீரர் ஷியா லேசி ஆகியோரின் கோல் முயற்சிகளை கெலெஹர் சிறப்பாக தடுத்தார். யூரி டீலேமன்ஸ் அடித்த ஷாட்டும் கோல் கம்பத்தில் பட்டு வெளியேறியது.
பல வாய்ப்புகள் கிடைத்தும் அவற்றை கோல்களாக மாற்ற முடியாமல் யுனைடெட் அணி தொடர்ந்து ஏமாற்றமடைந்தது.
அப்போது ஆட்டத்தின் 82-வது நிமிடத்தில் கிறிஸ்டோபர் அயர் கோல் அடித்து பிரென்ட்போர்டின் முன்னிலையை 3-0 என உயர்த்தினார்.
தொடர்ந்து கூடுதல் நேரத்தின் முதல் நிமிடத்தில் கெவின் ஷாடே நான்காவது கோலை அடித்தார். இதனால் பிரென்ட்போர்ட் 4-0 என்ற கோல் கணக்கில் அபார வெற்றி பெற்றது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் 1937-ம் ஆண்டுக்குப் பிறகு ஓல்ட் டிராபர்டில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியை பிரென்ட்போர்ட் வீழ்த்தியுள்ளது. அதாவது, சுமார் 89 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அந்த மைதானத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.