ரோட்ரிக்கு வெற்றிகரமாக முடிந்த அறுவை சிகிச்சை

மாட்ரிட்,
உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரில் ஸ்பெயினை சாம்பியனாக்கி, தொடரின் சிறந்த வீரருக்கான 'கோல்டன் பால்' விருதை வென்ற கேப்டன் ரோட்ரி, முதுகு வலி காரணமாக அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டுள்ளார்.
கிளப் போட்டிகளில் அவர் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணியில் விளையாடி வருகிறார். முதுகுப் பகுதியில் ஏற்பட்ட பிரச்சினைக்காக ரோட்ரி சிறிய அளவிலான அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டதாகவும், அது வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்துள்ளதாகவும் மான்செஸ்டர் சிட்டிகிளப் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
ரோட்ரி தற்போது ஓய்வில் உள்ளார். அவர் எப்போது மீண்டும் அணிக்குத் திரும்புவார் என்பது குறித்து இதுவரை அறிவிக்கப்படவில்லை. அவரது உடல்நிலையை மருத்துவக் குழு தொடர்ந்து கண்காணித்து வருவதாக மான்செஸ்டர் சிட்டி தெரிவித்துள்ளது.