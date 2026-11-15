ரொனால்டோ இல்லாத முதல் ஆட்டம்... டென்மார்க்கிடம் படுதோல்வியடைந்த போர்ச்சுகல் - ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி

பிராகா,
சர்வதேச கால்பந்து போட்டிகளில் இருந்து கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்த பின் போர்ச்சுகல் அணி விளையாடிய முதல் போட்டியிலேயே டென்மார்க்கிடம் 1-4 என்ற கோல் கணக்கில் படுதோல்வியை சந்தித்தது.
உலகின் தலைசிறந்த கால்பந்து வீரர்களில் ஒருவரான போர்ச்சுகலின் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ, சமீபத்தில் சர்வதேச கால்பந்தில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தார். இதையடுத்து அவருக்கு பியாவிடை செலுத்தும் வகையில், டென்மார்க்குக்கு எதிரான நேஷன்ஸ் லீக் போட்டிக்கு முன்பாக போர்ச்சுகல் வீரர்கள் அனைவரும் ரொனால்டோவின் பெயர் மற்றும் 7-ம் எண் கொண்ட ஜெர்சியை அணிந்து மைதானத்துக்கு வந்தனர்.
மேலும், ஆட்டத்தின் 7-வது நிமிடத்தில் ரசிகர்கள் எழுந்து நின்று ரொனால்டோவுக்கு கைதட்டி மரியாதை செலுத்தினர்.
பிராகாவில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் முதல் பாதியின் 43-வது நிமிடத்தில் கிடைத்த பெனால்டி வாய்ப்பை பயன்படுத்தி டென்மார்க்கின் பியர்-எமில் ஹோய்பெர்க் முதல் கோலை அடித்தார். இதனால் முதல் பாதியில் டென்மார்க் 1-0 என முன்னிலை பெற்றது.
இரண்டாவது பாதியில் டென்மார்க்கின் ராஸ்மஸ் ஹோய்லுண்ட் 49 மற்றும் 57-வது நிமிடங்களில் அடுத்தடுத்து கோல்களை அடித்து அசத்தினார். இதனால் டென்மார்க் 3-0 என முன்னிலை பெற்றது.
தொடர்ந்து 75-வது நிமிடத்தில் ஜோக்கிம் ஆண்டர்சன் தலையால் முட்டி கோல் அடித்தார். இதனால் டென்மார்க்கின் முன்னிலை 4-0 என உயர்ந்தது.
ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரத்தில் பெர்னார்டோ சில்வா போர்ச்சுகலுக்காக ஆறுதல் கோல் அடித்தார். இறுதியில் போர்ச்சுகல் அணி 1-4 என்ற கோல் கணக்கில் தோல்வியைத் தழுவியது.
ரொனால்டோவுக்கு சிறப்பான பிரியாவிடை அளிக்கத் தயாரான ரசிகர்களுக்கு, சொந்த மண்ணில் கிடைத்த இந்தத் தோல்வி பெரும் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. போர்ச்சுகல் அணி இந்தத் தொடரில் இதற்கு முன்பு தொடர்ச்சியாக 4 ஆட்டங்களில் வெற்றி பெற்றிருந்த நிலையில், டென்மார்க்கிடம் தோல்வியைச் சந்தித்துள்ளது.
இருப்பினும், 12 புள்ளிகளுடன் ஏ பிரிவு 4-ல் போர்ச்சுகல் தொடர்ந்து முதலிடத்தில் உள்ளது. டென்மார்க் 9 புள்ளிகளுடன் 2-வது இடத்தில் உள்ளது.