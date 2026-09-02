கேரள முதல்-மந்திரியை சந்தித்த ரொனால்டோவின் சகோதரி

திருவனந்தபுரம்,
கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவின் சகோதரி கேரள முதல்-மந்திரி வி.டி.சதீசனை சந்தித்தார்.
போர்ச்சுகல் அணியின் நட்சத்திர கால்பந்து வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ. இவரது சகோதரின் எல்மா அவரியோ.
இந்நிலையில், எல்மா அவரியோ கேரளாவுக்கு வந்துள்ளார். அவர் தனிப்பட்ட பயணமாக கேரளாவுக்கு வந்துள்ளார்.
கேரளா வந்துள்ள எல்மா அவரியோ இன்று அம்மாநில முதல்-மந்திரி வி.டி.சதீசனை சந்தித்தார். இந்த சந்திப்பின்போது, கேரளாவில் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவுக்கு மாபெரும் ரசிகர் பட்டாளம் உள்ளதாக வி.டி.சதீசன் கூறினார். பின்னர், இருவரும் வீடியோ, புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டனர். அதேவேளை, கேரளாவில் உள்ள ரசிகர்களின் அன்பு, வரவேற்பு குறித்து ரொனால்டோவிடம் கண்டிப்பாக கூறுவதாக எல்மா அவரியோ தெரிவித்தார்.